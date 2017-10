FCM – Unterhaching Das Unglück der Trainingsweltmeister

Im Prinzip lässt sich das Spiel des 1. FC Magdeburg gegen Unterhaching in einer einzigen Szene zusammenfassen. In der 42. Minute rutschte FCM-Verteidiger Christopher Handke 25 Meter vor dem eigenen Tor aus und verlor den Ball an Sascha Bigalke. Der leitete zu Stephan Hain weiter. Dessen Schuss hielt Torwart Jan Glinker spektakulär. Doch der Abpraller landete wieder bei Hain, der beim Kopfball ins leere Tor leichtes Spiel hatte.

Diese Situation zeigt, wie das ganze Spiel lief: Unglückliche Momente und Pech wechselten sich beim FCM permanent ab. Der Führungstreffer der Hachinger fiel bereits in der 2. Minute – aus einer Situation, die eigentlich schon geklärt schien. Am Ende stand ein 0:3, bei dem die Gäste aus Bayern ihre wenigen Möglichkeiten effektiv nutzten, während sich der FCM redlich mühte, aber irgendwie nichts so richtig gelingen wollte. Das sah auch Christopher Handke so.

Es gibt so Tage. Ich glaube, wir hätten noch eine Stunde spielen können, Tore hätten wir nicht geschossen. Christopher Handke

Wechsel gehen nicht auf

Besonders bitter lief der Nachmittag für Julius Düker und Andreas Ludwig. Sie standen für Christian Beck und Dennis Erdmann in der Startelf. Mit den Wechseln sollte natürlich die Belastung vor dem Pokalspiel am Dienstag gegen Dortmund etwas verteilt werden. Härtel hatte aber noch einen anderen Grund für den Tausch: "Die Jungs trainieren sehr gut, wir sind eng beeineinander. Und dann müssen sie auch mal die Chance kriegen." Seine Idee: "Wir wollten mit Düker und Ludwig gute Fußballer auf dem Platz haben. Die, wenn Unterhaching tief steht, in engen Räumen bessere Lösungsmöglichkeiten haben."

So richtig ging der Plan allerdings nicht auf. In der Anfangsphase wurde Düker sehr oft von seinen Mitspielern gesucht. Doch mal spielte er nicht präzise genug weiter, mal war er gedanklich etwas zu langsam und manchmal hatte er einfach Pech. Wie in der 16. Minute, als Gäste-Torwart Müller seinen Schuss trotz verdeckter Sicht noch abwehren konnte. "Leider hat dann das letzte Quäntchen gefehlt, um das Tor zu machen oder vorzubereiten", sagte Härtel. Auch Ludwig hatte gute Ansätze, schaffte es aber nicht, entscheidende Akzente zu setzen. Was auch Härtel zugab: "Natürlich würden wir uns von ihm wünschen, dass dann noch der letzte Ball oder der vorletzte Ball vor dem Tor kommt." Jens Härtel wirkte etwas ratlos ob des seltsamen Spiels, dass seine Mannschaft zeigte. Bildrechte: IMAGO

Zwei Härtefälle

Ludwig und Düker sind derzeit die Härtefälle im FCM-Kader. Beiden werden permanent exzellente Trainingsleistungen bescheinigt. Einsatzzeiten bekommen sie aber kaum. Während Ludwig einer Systemumstellung in den ersten Saisonwochen zum Opfer fiel, kommt Düker nicht an Christian Beck vorbei. Auch das Beck in dieser Saison erst einmal getroffen hat, ändert daran nichts. Die außerordentlich erfolgreiche erste Saisonphase gibt dem Trainer recht. Und den Spielern, die eben häufiger zum Einsatz kommen. Allem Trainingsfleiß der beiden zum Trotz.

Bemerkenswert auch: die letzte Niederlage kassierte der FCM in Zwickau. Auch dort stand Düker in der Startelf. Wobei die beiden Niederlagen sicher nicht an ihm festzumachen sind. Dass den Magdeburgern mit ihm jedoch etwas die Durchschlagskraft fehlt, ist unverkennbar.

Keine Chance auf dauerhaften Spielrhythmus

Härtel nimmt die beiden Offensivspezialisten in Schutz: "Man kann von einem Spieler, der jetzt öfters nicht von Anfang an gespielt hat, nicht erwarten, dass er direkt explodiert." Nach dem frühen Rückstand zeigte der FCM 35 Minuten lang eine richtig starke Leistung. Ludwig und Düker standen ihren Mannschaftskollegen, was Intensität und Leidenschaft anging, in nichts nach. Chancen, ihren Rhythmus zu finden, werden sie aber dennoch zunächst nicht bekommen.

Denn am Ende stand ein Ergebnis, dass es dem Trainer relativ leicht macht, am Dienstag zur gewohnten Formation zurückzukehren. Härtel kündigte dann auch an, dass im DFB-Pokal Beck und Erdmann wieder in die Startelf rücken werden. Was bleibt, ist ein gebrauchter Nachmittag für den 1. FC Magdeburg. Und besonders für Julius Düker und Andreas Ludwig, die gemeinsam mit ihren Kollegen ein sehr unglückliches Spiel erlebt haben. Und die das Pech haben, dass der FCM ohne die beiden in der Startelf eigentlich immer gewinnt.

