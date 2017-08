FCM-Sieg gegen Werder II Wer solch ein Spiel gewinnt...

Es gibt Sätze im Fußball, die schallen Saison für Saison durch die Bundesrepublik. Von der Kreisklasse bis zur Bundesliga. An Stammtischen wie in Talkrunden. Einer davon lautet: "Wer solch ein Spiel gewinnt, steigt auf." Und wer Florian Kohfeldt nach dem 1:4 seines SV Werder Bremen II am Samstagnachmittag so reden hörte, der kam auf die Idee, dass der Gästetrainer dem gastgebenden 1. FC Magdeburg den Aufstieg am Saisonende mehr als zutraut.

Auch wenn er das zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison nie formulieren würde, sagte der 34-Jährige doch: "Das ist eine Mannschaft, die einen richtig guten Plan hat – fußballerisch und gegen den Ball. Sechs Spieltage sind vorbei und für mich war das die stärkste Mannschaft, gegen die wir bislang gespielt haben – und dann hatten sie auch noch dieses Stadion im Rücken. Für diese Liga ist das einzigartig."

Sechs Pflichtspiele in Serie hat der FCM mitlerweile gewonnen. Fünf in Liga drei, eins im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten Augsburg. Magdeburg steht auf Rang zwei. "Unser Club ist unbesiegbar", schallte es nun also einmal mehr durch die mit 14.834 Zuschauern gefüllte MDCC-Arena. Doch Obacht, Gefahr: Hebt der ein oder andere da vielleicht ab?

Ein Gang runter, zwei Gänge hoch

Das war die Frage, die es am Samstagnachmittag zu klären galt. Denn dem FCM war wieder etwas Neues gelungen: Er hatte ein Spiel gewonnen, das zwischenzeitlich schon fast verloren schien. Zumindest hatten die Gastgeber die Siegerstraße um ein paar Kilometer verlassen. Nach Wiederanpfiff machte Werder das Spiel. 1:1 stand es da. Dennis Erdmann hatte sehenswert zur Führung getroffen (38.).

Bremens Thore Jacobsen hatte nach einem Patzer von FCM-Verteidiger Nils Butzen ausgeglichen (40.) Und dann "haben wir zu Beginn der zweiten Halbzeit zu großen Teilen bestimmt, was auf dem Platz passiert", sagte Florian Kohlfeldt in seiner Analyse. "Wir hatten die Kontrolle. Wir hatten den Ball." Jens Härtel meinte: "Wir sind ganz schön hinterhergerannt."

Es bringt nichts, jetzt das Träumen anzufangen. Das liegt auch nicht in unserer Natur. Wird sind bodenständige Typen. Und der 1. FC Magdeburg ist ein bodenständiger Verein. FCM-Angreifer Philip Türpitz zur aktuellen Siegesserie

Und Dennis Erdmann? Der reagierte entspannt auf die Frage nach der Schwächephase. "Die erste Halbzeit hat Kraft gekostet. Da kann man auch mal zwischenzeitlich einen Gang rausnehmen", sagte der Torschütze. "Ich hatte keine Bedenken, dass wir einen reinkriegen." Tatsächlich stand der FCM defensiv recht sicher. Und: "Nach dem 2:1 haben wir ja dann auch wieder zwei Gänge hochgeschaltet." Der eingewechselte Julius Düker traf erst zum 2:1 (78.). Drei Minuten später holte der Stürmer einen Elfmeter raus. Philip Türpitz, dem zentralen Mann im Magdeburger Angriff, gelang der dritte Treffer. Und in der Nachspielzeit setzte der ebenfalls eingewechselte Felix Lohkemper sogar noch einen drauf.

Vor allem Türpitz überragte. Ihm geht anscheinend nie die Luft aus, oder? "Doch, doch", gab er später zu. "Ich habe schon manchmal gedacht, wie lange geht das denn noch? Aber so lange der Schiedsrichter nicht abpfeift, kann ich nicht aufhören zu laufen. So einfach ist das."

Und noch etwas war für Türpitz ganz einfach: nämlich auf dem Boden zu bleiben. "Es bringt nichts, jetzt das Träumen anzufangen", sagte der Zugang aus Chemnitz. "Das liegt auch nicht in unserer Natur. Wir sind bodenständige Typen. Und der 1.FC Magdeburg ist ein bodenständiger Verein. Natürlich einer, der etwas erreichen will – aber Schritt für Schritt." Der kann kein Fußball spielen? Dennis Erdmann bewies gegen Werder das Gegenteil, traf sehenswert zur Führung – und genoss den anschließenden Jubel sichtlich. Bildrechte: IMAGO

"Wer die Füße hochlegt, wird überholt"

Der nächste Schritt führt nach Bernburg. Dort trifft der Drittligist am kommenden Sonnabend im Landespokal auf den Landesligisten Schwarz-Gelb Bernburg. Danach geht es in Liga drei daheim gegen Hansa Rostock. "Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen", sagte Jens Härtel nach dem Sieg gegen Bremen II. "Es ist nicht so einfach, diesen Lauf immer wieder laufen zu lassen, sich immer wieder neu einzustellen auf andere Mannschaften, auf andere Gegebenheiten." Doch genau das gelang seinem Team in den vergangenen Wochen exzellent.

Einziger Wermutstropfen: FCM-Verteidiger Felix Schiller krachte gegen den Pfosten und musste mit einer Hüftprellung raus. Bildrechte: IMAGO Also: Besteht trotzdem keine Gefahr des Abhebens auf die Erfolgswolke? "Wie geerdet die Mannschaft ist, kann ich noch nicht in Gänze beantworten", sagte Härtel, "aber der Leistungsdruck innerhalb der Mannschaft ist sehr hoch. Wer jetzt denkt, die Füße hochlegen zu können, der wird ganz schnell von jemand anderem überholt." Der zuletzt verletzte Innenverteidiger Steffen Schäfer "scharrt zum Beispiel mit den Hufen", wie Härtel anmerkte. Und nach der Verletzung von Felix Schiller, der am Sonnabend in der ersten Minute gegen den Pfosten krachte und sich die Hüfte prellte, könnte Schäfer wieder in den Kader rücken. Für das Landespokalspiel kündigte Härtel ohnehin personelle Veränderungen an.

"Wir haben viele gute Jungs dazubekommen, das Trainingsniveau ist sehr hoch", sagte Julius Düker, einer der Matchwinner, als sich die MDCC-Arena längst geleert hatte. "Wir wissen aber, dass wir nicht einfach so durch die dritte Liga spazieren können. Wir investieren unheimlich viel für unser Spiel und für den Erfolg. Wir wissen genau, wo das herkommt. Das ist harte Arbeit. Tag für Tag. Und die wird im Moment zum Glück belohnt."

Wer solch ein Spiel gewinnt, der hat ein Spiel gewonnen – mehr nicht. 32 davon kommen noch. Und dem sind sie sich beim 1. FC Magdeburg wohl bewusst.

