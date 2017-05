FCM-Keeper Leopold Zingerle Denn er kommt aus Hollywood...

Petzende Maulwürfe, öffentliche Schuldzuweisungen, harsche Trainingsrangeleien – zu Zeiten von Lothar Matthäus, Stefan Effenberg und Co. standen solche Affären beim FC Bayern München auf der Tagesordnung. Der Spitzname des deutschen Rekordmeisters lautete damals: "FC Hollywood". Um die Jahrtausendwende war das, zu einer Zeit, als sich ein junger Torhüter dem Stern des Südens anschloss. Leopold Zingerle war damals noch ein Kind – und doch hat diese Zeit den Keeper des 1. FC Magdeburg anscheinend geprägt.

Anders lässt sich sein Verhalten aktuell kaum erklären. Einen Tag vor dem vorletzten Saisonspiel beim VfR Aalen übte der 23 Jahre alte Schlussmann in einem Interview harsche Kritik am Verein. Der Klub werde ihm für die dritte Liga kein Vertragsangebot unterbreiten, "im Falle des Aufstieges hat der FCM aber versprochen, noch mal auf mich zuzukommen", sagte Zingerle der Volksstimme. "Ich hätte mir gewünscht, dass das Thema ein bisschen früher angesprochen worden wäre. Dass der Weg bei einem Verein irgendwann endet, gehört zum Geschäft dazu. Das ist auch kein Problem. Was mich enttäuscht, ist, dass man mich erst zwei Wochen vor dem Saisonende informiert. Das hätte man eleganter klären können, wenn Anfang oder Mitte April ein Gespräch stattgefunden hätte." Die Art und Weise störe ihn.

Zingerle will zeigen: Ich bin auf dem Markt!

Soweit verständlich. Leopold Zingerle ist enttäuscht. Sein erstes Halbjahr als Stammtorhüter im Profibereich war kein überragendes, aber ein gutes. Er hätte sich eine Vertragsverlängerung verdient gehabt – auch beim Drittligaverbleib.

Doch der FCM steckt in der Zwickmühle. Mit Sicherheit hätte der Zingerle-Berater selbst beim Nichtaufstieg eine deutliche Verbesserung der Bezüge gefordert. Doch auch Jan Glinker, den Zingerle im Winter aus dem Kasten verdrängt hatte, steht für die kommende Saison noch auf der Gehaltsliste – und zwar mit einem Nummer-eins-Gehalt. Die zweigleisige Planung lässt Vertragsgespräche in diesem Jahr im Kalender des FCM nach hinten rutschen. Manche Profis müssen sich gedulden. Ohne Frage eine unbefriedigende Situation.

Auch lässt sich vorzüglich darüber streiten, ob der Verein "eleganter" hätte handeln können. Bestimmt. Und klar: Leopold Zingerle will sich für den Fall des Ligaverbleibs, seines Abschiedes also anbieten. Potenzielle neue Arbeitgeber müssen wissen, dass er auf dem Markt ist. Torhüterpositionen werden früh besetzt. Es geht um seine Zukunft.

Doch die Vertragsposse kommt für den 1. FC Magdeburg zur Unzeit. Sie bringt Unruhe in das Umfeld und das Team. Leopold Zingerle hat anscheinend nicht verstanden, worum es für den FCM in den kommenden Wochen geht. Die wichtigsten Partien der jüngeren Vereinsgeschichte stehen auf dem Programm. Die Spieler können sich – im Grunde ohne Druck, ist die Saison doch ohnehin schon eine erfolgreiche – ein Denkmal setzen. Oder sie rütteln wie Zingerle am Fundament, ehe es überhaupt steht.

Aufstiegskampf des FCM: Persönliche Interessen hinten anstellen

Ein Satz aus dem Interview bringt den Konflikt auf den Punkt. Ob er von FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik enttäuscht sei? Antwort Zingerle: "Er handelt zum Wohle des Clubs, ich versuche zu meinem Wohle zu handeln." Vielleicht ist es zu idealistisch gedacht. Sehr wahrscheinlich sogar. Doch: Beim FCM sollte im Moment jeder Spieler zum Wohle des Vereins handeln und seine persönlichen Interessen hinten anstellen.

Wer das nicht kann oder will, der sei nicht gleich verteufelt. Dann sollte aber auf Liebesbekundungen wie "Der Verein und die Mannschaft liegen mir am Herzen" oder "In der Mannschaft geht das Miteinander weit über den Status von Kollegen hinaus. Wir sind ein verschworener Haufen" verzichtet werden. Leopold Zingerle hat das gesagt.

Mag auch alles sein. Aber hätte es seine Position in möglichen Verhandlungen mit anderen Klubs großartig verschlechtert, wenn er noch anderthalb Wochen, im schlimmsten Fall bis Ende Mai mit solch einem Interview gewartet hätte? Vermutlich kaum. Seinem Berater ist zuzutrauen, auch hinter den Kulissen gute Arbeit zu leisten. Selbst wenn der Zeitpunkt – von wem auch immer gewählt – gleich geblieben wäre, weil die Nachricht aus dem enttäuschten Zingerle einfach raus musste, hätte die Art und Weise auch hier eleganter sein können. Gleiches mit Gleichem vergelten? Nicht die feine englische Art. Und die Möglichkeit zur schonungslosen Unmutsäußerung läuft ja nicht weg. Ex-Stammkeeper Jan Glinker (l.) steht für die kommende Saison auf der Gehaltsliste des FCM. Leopold Zingerle verlässt den Klub aller Voraussicht nach. Bildrechte: IMAGO

Zingerle muss jetzt Leistung zeigen – mehr denn je

Leopold Zingerle hat sich mit seinen Aussagen nur selbst unter Druck gesetzt. Vielleicht, weil er vom "FC Hollywood" kommt. Oder weil er schlecht beraten wurde. Oder die Enttäuschung ihn einfach übermannte. Die Situation sei für ihn bereits vor dem letzten Spieltag gegen Frankfurt nicht einfach gewesen, gab er zu Protokoll. Gerade erst hatte er von der bevorstehenden Trennung erfahren. "Von den Gedanken her war die Spielvorbereitung nicht optimal", meinte Zingerle. "Während der Partie war ich aber voll fokussiert, das hat mich selber positiv überrascht. Der Moment, als ich ins Stadion reingekommen bin und es später verlassen habe, war aber sehr emotional."

So wird es auch am Sonnabend in Aalen und am letzten Spieltag der regulären Saison gegen Lotte sein. Manche Fans werden ihn verstehen, andere nicht. Fest steht: Leopold Zingerle muss Leistung zeigen. Mehr denn je. Zum Wohle des Vereins, um dem FCM im Aufstiegskampf zu helfen. Zudem zu seinem Wohl, um sich für einen neue Arbeitgeber zu empfehlen. Mehr Motivation geht ja gar nicht.

Und was den FCM-Fans noch Hoffnung macht: Der "FC Hollywood" sammelte trotz seiner Maulwürfe, Schuldzuweisungen und Trainingsrangeleien zahlreiche Titel. Und auch das hat Leopold Zingerle wahrscheinlich geprägt.

