Dennis Erdmann, Mittelfeld – acht Drittligaspiele, ein Tor, eine Vorlage, fünf Gelbe Karten:

Als Schrecken aller Gegenspieler zum FCM gekommen, ist er längst der Freund seiner Mitspieler. Musste sich am Anfang über Kurzeinsätze in die Mannschaft kämpfen. Das gelang. Erdmann (26) reißt seine Kollegen mit. Kämpft. Und zuletzt auch mit guter Übersicht. Der FCM hat sich mit seiner Verpflichtung im defensiven Mittelfeld verbessert. Manko: die Vielzahl an Gelben Karten. Bildrechte: IMAGO