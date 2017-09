Neues Förderkonzept Viel Geld für den Spitzensport

Stahlknecht hatte sich in einer Arbeitsgruppe mit Vertretern aus dem Sport auf die Details des neuen Förderkonzepts verständigt. Beschlossen wurden außerdem vier hauptamtliche Stützpunktleiter für die Schwerpunktdisziplinen Rudern, Kanu, Schwimmen und Leichtathletik. Allein dafür will das Land mehr als 200.000 Euro jährlich ausgeben.

Silbersack: "Ein wichtiger Tag für Sachsen-Anhalt" Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zudem sollen ab dem Jahr 2019 15 Sporttalente Stipendien für ihr Studium erhalten, wenn sie für einen sachsen-anhaltischen Verein starten. Auch die Bedingungen für Sportler und Trainer sollen so attraktiv gestaltet werden, dass sie im Land bleiben. So werde ein Trainerpool eingerichtet, um die Vereine bei der Talentförderung zu unterstützen.



Der Präsident des Landessportbundes, Andreas Silbersack, sprach bei der Vorstellung in Magdeburg von einem wichtigen Tag für Sachsen-Anhalt. Das Land bekenne sich klar zum Leistungssport, in einem Maße, wie es der Bund hoffentlich nach der Bundestagswahl auch tue. Die Auswirkungen der Investitionen sollen laut Silbersack bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris erkennbar sein, sagte er MDR SACHSEN-ANHALT im Interview.

Berkhahn ist begeistert von der Arbeitsgruppe. Bildrechte: dpa In der Arbeitsgruppe Spitzensport waren neben Silbersack, weiteren Sportfunktionären und Sportminister Holger Stahlknecht auch der ehemalige Spitzenschwimmer Paul Biedermann und der Schwimmtrainer des SC Magdeburg, Bernd Berkhahn. Er zeigte sich begeistert von der Arbeitsgruppe. "Für mich ist das Land damit in einer absoluten Vorreiterrolle in Deutschland." Gerade, dass man Stützpunktleiter bekomme, sei unbedingt notwendig, um die Trainer zu entlasten. "Trainer gehören an die Sportstätte, an den Athleten. Derzeit ist es so, dass wir viele administrative Sachen übernehmen müssen."



Das Landeskonzept mache den Spitzensport in Sachsen-Anhalt unabhängiger von den künftigen Bundesentscheidungen.