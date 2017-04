Sorgen macht den Offiziellen in Frankfurt dagegen das "Hüpfverbot" im Block U. Anscheinend fürchtet man massive Auswirkungen auf die Bausubstanz. Zudem wurde bemängelt, dass aktuell die Zehn-Prozent-Regelung, was das Gästekarten-Kontingent betrifft, nicht eingehalten wird. Deshalb wird die Benennung eines Ausweichstadions gefordert.

Je nach Größe und Kapazität des jeweiligen Stadions müssen den Anhängern der jeweiligen Gastmannschaft zehn Prozent der Karten zur Verfügung gestellt werden. Das Magdeburger Stadion fasst offiziell ungefähr 25.000 Zuschauer, also müssten auch 2.500 Karten an die Gäste gehen.

Der Verein führt Gespräche mit den Betreibern von potenziellen Ausweich-Stadien. Die müssen mindestens zweitligatauglich sein und sollten möglichst in der Nähe liegen. Erste Ansprechpartner sind deshalb Wolfsburg, Braunschweig und Hannover. Auch das Stadion in Halle käme theoretisch in Frage, ist aber mit einem Fassungsvermögen von 15.000 Zuschauern viel zu klein für die wachsende blau-weiße Fangemeinde.