Die einen daheim, die anderen auswärts: Für den Halleschen FC und den 1. FC Magdeburg beginnt am Wochenende die neue Drittliga-Spielzeit. Der HFC empfängt am Sonnabend ab 14 Uhr den SC Paderborn im Erdgas Sportpark. Der FCM muss am Tag darauf ab 14 Uhr bei der SG Sonnenhof Großaspach ran.

MDR SACHSEN-ANHALT beantwortet vor dem Saisonstart die wichtigsten Fragen:

Wie haben sich FCM und HFC für die Spielzeit 2017/2018 aufgestellt?

Der Hallesche FC geht in seine sechste Drittligasaison. Die beste Platzierung war dabei bisher: Rang neun. Die Rot-Weißen haben sechs neue Spieler geholt. Besonders interessant: die Personalie Mathias Fetsch (28 Jahre alt). Der erfahrene Stürmer wurde von Aufsteiger Holstein Kiel geholt. Er ist ein Mann mit Siegermentalität: "Klar wollen wir möglichst im oberen Drittel spielen, die Qualität haben wir in der Mannschaft", sagt Fetsch. "Nur müssen wir das dann auch von Wochenende zu Wochenende auf dem Platz bringen."

Der 1.FC Magdeburg geht in seine dritte Drittligasaison. Zweimal war der Klub Vierter, verpasste die Aufstiegsrelegation zur zweiten Bundesliga in der vergangenen Spielzeit nur knapp. Im dritten Anlauf soll es nun klappen. Zehn neue Kicker wurden geholt. Von Hansa Rostock kam Dennis Erdmann, in der Liga verschrien als beinharter Verteidiger: "Ich habe die Regeln so für mich ausgemacht, dass körperbetontes Fußballspiel wichtig ist – besonders in so einer Arbeiterstadt wie in Magdeburg. Ich glaube, das kann jeder Mannschaft gut tun", sagt er.

Wer führt die Teams an?

Die alten sind auch die neuen Kapitäne: Beim Halleschen FC vertraut Trainer Rico Schmitt weiterhin Klaus Gjasula. Auch wenn der verletzt noch mehrere Wochen ausfallen wird. "Da gab es überhaupt keine anderen Gedanken – trotz seiner Verletzung", sagt Schmitt. Und HFC-Experte Stephan Weidling lobt im "Badkurvenversteher", dem MDR-SACHSEN-ANHALT-Podcast: "Es war wichtig, dass Schmitt ihn als Kapitän behalten hat. Alles andere wäre ein richtiger Nackenschlag gewesen." Bis zu Gjasulas Rückkehr übernimmt Royal-Dominique Fennell die Kapitänsbinde.

Da gab es überhaupt keine anderen Gedanken – trotz seiner Verletzung. HFC-Trainer Rico Schmitt

Beim 1. FC Magdeburg stellte sich die Frage nach dem Anführer im Grunde ebenso wenig. Marius Sowislo ist auch weiterhin der verlängerte Arm von Cheftrainer Jens Härtel. "Marius hat diese Aufgabe in den vergangenen drei Jahren sehr gut erfüllt", lobt der Fußballlehrer. "Wir wissen, was wir an ihm haben und er kann auch in diesem Jahr wieder eine wichtige Rolle spielen." Sowislo meint: "Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich meine Mannschaft wieder vertreten kann. Und unabhängig von der Kapitänsbinde will ich, so lange ich hier aktiv bin, natürlich das Maximale für den Verein geben.“

Welche Trikots tragen die Kicker?

Etwas anders als im Vorjahr: Der HFC spielt bei Heimspielen zwar weiterhin in Rot-Weiß. Doch in der Fremde kämpft das Team nun in Schwarz-Rot um Punkte.

Die Magdeburger kicken daheim traditionell in Blau-Weiß. Auswärts wird 2017/2018 in Schwarz gespielt.

TV und Livestream: Wer überträgt was?

Eine Frage, die sich viele Fans stellen. Die dritten Programme übertragen bis zu 120 Spiele live. Der MDR jeden Sonnabend ein Spiel der Vereine aus der Region. Zusammenfassungen gibt es in der ARD-Sportschau, bei "Sport im Osten" und bei MDR SACHSEN-ANHALT. "Wir haben die dritte Liga als MDR in den vergangenen Jahren gemeinsam mit unseren Vereinen zu einem für die Fans attraktiven Paket entwickelt", meint Raiko Richter, Leiter der Hauptredaktion Sport des MDR. An den ersten beiden Spieltagen werden die Partien Wiesbaden gegen Jena und Magdeburg gegen Erfurt live gezeigt.

Mit der Telekom ist ein neuer Mitspieler dazugekommen. Die Bonner wollen alle Spiele produzieren und in Einzelstreams übertragen. HFC-Verteidiger Stefan Kleineheismann und MDR-Moderator Tom Scheunemann im Gespräch Bildrechte: IMAGO/Köhn

Wann treffen FCM und HFC aufeinander?

Am 17. Spieltag am vorletzten Novemberwochenende tritt der HFC in der MDCC-Arena an. In der vergangenen Saison gewann der FCM sein Heimspiel gegen Halle mit 1:0. Im Erdgas Sportpark trennten sich beide Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Im Halbfinale des Landespokals setzte sich der FCM in der Saalestadt mit 3:1 durch.

Der Sport wurde in der vergangenen Saison jedoch zur Nebensache. Der Tod von FCM-Fan Hannes, der im Oktober 2016 aus einer Regionalbahn gestürzt war, erschütterte die Fußballwelt und legte einen dunklen Schatten über das Duell.

Welche Ziele haben sich die Vereine gesteckt?

HFC-Präsident Michael Schädlich hat die Marschroute klar vorgegeben: Platz sieben bis fünf soll es sein. Absolut möglich, meint Mittelfeldregisseur Royal-Dominique Fennell: "Die Jungs sind gut drauf. Wir haben eifrig gearbeitet. Es macht Spaß und wir sind einfach heiß auf den Saisonstart."

Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und wenn man jedes Spiel gewinnt, dann ist man am Ende Erster. FCM-Trainer Jens Härtel

Der FCM arbeitet wie in der vergangenen Saison lieber mit Zwischenzielen: 45 Punkte holen und dann weitersehen – so die Devise. Nach zwei vierten Plätzen will das Team intern aber natürlich mehr. "Wir sind Sportsleute: Wir wollen jedes Spiel gewinnen", sagt auch Trainer Jens Härtel. "Und wenn man jedes Spiel gewinnt, dann ist man am Ende Erster."

Spielen FCM und HFC bald Champions League?

Gut Möglich. Zumindest in der virtuellen Welt. Beim Fußballspiel "FIFA 18" ist erstmals die dritte Liga spielbar. Wer will, kann sein Lieblingsteam im Karrieremodus auf den Fußball-Olymp hieven.

"Die Leidenschaft für den Heimatverein prägt die Fußballkultur auf der ganzen Welt. Wir freuen uns deshalb, dass in FIFA 18 jetzt zum ersten Mal auch Fans der dritten Liga ihre Mannschaften spielen können“, sagt Björn Vöcking, Marketing Director GSA bei Electronic Arts. "FIFA 18" erscheint am 29. September.