Geht es nach dem Landesverband, soll das Finale am "Finaltag der Amateure" am 25. Mai ausgetragen werden. Am Himmelfahrtstag wollen alle 21 DFB-Landesverbände ihre Endspiele austragen. Diese werden dann als Konferenz von der ARD übertragen. Nur einen Tag später findet jedoch das erste Relegationsspiel zwischen 2. und 3. Liga statt. Die beiden Drittligisten des Landes haben gute Chancen, an jenem Tag um den Aufstieg zu spielen. Der FCM ist momentan Dritter, der HFC Vierter. Sollte einer der beiden Finale und Relegation erreichen, ist eine Verlegung des Landespokal-Endspiels wahrscheinlich.