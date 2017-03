Bildrechte: dpa Schach ist das schnellste Spiel der Welt, weil man in jeder Sekunde Tausende von Gedanken ordnen muss. Albert Einstein

Dieses Zitat von Albert Einstein beschreibt den Sport und das Spiel Schach perfekt. Es zeigt, wie vielfältig Schach ist und dass es als Sportart bezeichnet werden kann. Der Schachspieler Lewin Lellek beschreibt für MDR SACHSEN-ANHALT fünf Gründe, warum man unbedingt einmal Schach spielen sollte.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das ist Lewin Louis Lellek * geboren am 8. Januar 2001 in Magdeburg

* Schüler am Werner-von-Siemens Gymnasium

* spielt seit neun Jahren Schach

* sein Verein ist SG Aufbau Elbe Magdeburg

* seine größten Erfolge: Landesmeister, mehrfacher norddeutscher Meister, Teilnahme an deutscher Mannschaftsmeisterschaft und Einzelmeisterschaft

* seine längste Partie dauerte über fünf Stunden

* seine Hobbys sind Fußball, Kampfsport und Schwimmen

1. Gehirnjogging

Schach spielen stärkt das logische Denkvermögen und kann noch viel mehr zur Steigerung der Intelligenz beitragen. So fördert man seine Kreativität sowie die Erarbeitung eines strategischen Plans und dessen Verfolgung. Ein Profischachspieler zum Beispiel denkt mehrzügig. Das heißt, dass der Spieler sich mehrere Züge im Kopf überlegt bzw. "rechnet". Dies kann durchaus bis in den zweistelligen Zahlenbereich gehen.

Schach ist Gehirnjogging. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Außerdem trainiert man komplexe Regeln, merkt sich die Fehler und die Strategie des Gegners. So registriert ein guter Schachspieler bestimmte Fehler, die er in einer Stellung macht und wiederholt diesen in der nächsten Partie – in derselben Stellung – nicht. Laut einer Studie fand man heraus, dass Schachspieler beide Gehirnhälften nutzen. Damit gilt Schach spielen als Alzheimerprävention, das Gehirn bleibt – genau wie jeder andere Muskel – nur fit, wenn man es trainiert.

Außerdem haben Schachspieler bei Weltmeisterschaften einen ähnlichen Kalorienverbrauch, wie Straßenradrennfahrer bei sechs- bis siebenstündigen Etappen. Hier verbrauchen die Radfahrer bis zu 10.000 Kilokalorien (kcal). Schachspieler kommen diesem Wert am nächsten. Spitzenspieler erreichen einen ähnlichen Energieverbrauch. Schach ist ein Denksport und anhand dieser Tatsache sollte die Unstimmigkeit, ob Schach eine Sportart ist, geklärt sein. Wer diesen Sport ausübt, kann sich also durchaus als "Hochgeistungssportler" bezeichnen.

Schach in Zahlen: Der Deutscher Schachbund hat momentan 90.087 aktive Mitglieder, davon sind 82.795 männlich und 7.292 weiblich. In Sachsen-Anhalt spielen insgesamt 2.748 aktiv Schach. Davon sind 2.408 männlich und 340 weiblich.

2. Selbstbewusstsein

In einer Schachpartie muss man Entscheidungen treffen. Daraus folgt die Verantwortung über das Ergebnis dieser Entscheidung. Dieser Sachverhalt stärkt das Selbstbewusstsein, vor allem beim Gewinn einer Partie. Es ist ein tolles Gefühl, den Gegner bezwungen zu haben und das auf geistiger Ebene.



Schach spielen steht außerdem für Strategie und Köpfchen und hat in unserer Gesellschaft einen sehr guten Ruf. Als Schachsportler erhält man durchaus Anerkennung und Respekt.

Größter Jugendverein Deutschlands: Der Nachwuchsverein der SG Aufbau Elbe Magdeburg sind die Schachzwerge Magdeburg. Der Verein hat zurzeit 598 Mitglieder und ist damit der zweitgrößte Schachverein, sowie der größte Jugendverein Deutschlands. Bemerkenswert, da der Verein erst am 2. Mai 2009 gegründet worden ist. Zwölf Trainer kümmern sich hauptsächlich in Kindergärten und Grundschulen. Der Verein verzeichnet jährlich einen Zuwachs von 50 Kindern. Jeder kann Vereinsmitglied werden – unabhängig vom Alter. Die meisten Einsteiger sind fünf bzw. sechs Jahre jung, es gibt jedoch immer wieder Ausnahmen für Dreijährige.

3. Konzentration

Schach fördert das Selbstbewusstsein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Es ist fast unmöglich Schach unkonzentriert zu spielen. Wenn man das Spiel lediglich zum Spaß spielt, kann es auch instinktiv ausgeführt werden. Dadurch, dass ein Spiel sehr lange dauern kann, muss man sich ständig konzentrieren. Dabei arbeitet man immer an dem Ziel, möglichst wenig Fehler, bis gar keine Fehler zu begehen. Das erfordert eine Konzentration über den ganzen Zeitraum der Partie. Für Kinder ist es eine Art Geduldstraining. Für Turnierspieler, welche sich teilweise mehrere Stunden konzentrieren müssen, ist dies hervorragend in der Schule, im Studium oder im Job zu nutzen. Die längste Schachpartie ging ungefähr 20 Stunden. Eine weitere Stärke die das Schach spielen mit sich bringt, ist das Ausblenden zum Beispiel von Hintergrundgeräuschen. Damit behält der Akteur die volle Konzentration auf das Spielgeschehen. Das wiederum kann im Beruf oder in der Schule von Vorteil sein.

4. Spannung

Schach ist ein sehr spannender Sport. Das klingt für die meisten wahrscheinlich im ersten Moment etwas widersprüchlich. Doch man kann dies damit begründen, dass ein Fehler einen möglichen Verlust mit sich bringt. Es entsteht bei beiden Spielern also eine Anspannung, keinen Fehler zu begehen. Natürlich sind Fehler menschlich: Sie passieren auch jedem Schachspieler hin und wieder.

Wenn ein Spieler also nun einen falschen Zug einbaut, kann das durchaus als "Verlustzug" interpretiert werden. In diesem Fall würde man hoffen, dass der Gegner den Fehler nicht erkennt. Das ist nur möglich, wenn der Spieler selbst seinen Fehler zuvor erkannt hat. Während einer Partie ist es also immer bis zum Ende spannend, da keiner einen Fehler begehen möchte.

Schach födert die Konzentration und ist ein spannender Sport. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im Vereinsbereich gibt es Schach auch als Mannschaftssportart. Eine Mannschaft besteht aus vier bis acht Spielern (je nach Liga), welche gegeneinander ihre Kräfte auf geistiger Ebene messen. Beim Mannschaftsbetrieb entsteht, wie beim Einzelspiel, Spannung. Durch das Teamgefühl gibt es bei Teamgewinn eine besonders große Freude. Im Mannschaftsbetrieb diskutiert man mit anderen Spielern über eine noch laufende Partie und sucht gemeinsam den bestmöglichen Zug. Dies ist nur mit Spielern erlaubt, welche ihre Partie ebenfalls beendet haben. Wenn der Mitspieler, der noch spielt, diesen findet und dies einen Mannschaftssieg zur Folge hat, ist es ein besonders schönes Gefühl der Erleichterung.

5. Spaß

Schach ist eine Sportart, welche in allen Altersklassen gespielt werden kann. Man ist also nie zu alt dafür. Schach beinhaltet viele verschiedene Spielvarianten, wie zum Beispiel "Bombenschach" oder "Friss mich".

Das Lebendschach-Ensemble spielt auf dem "Platz am Schachspiel" in Ströbeck Schach (Archivbild). Bildrechte: dpa Beim Bombenschach "explodieren" alle Figuren auf einer Reihe, sobald eine Figur auf dieser geschlagen wird. Bei "Friss mich" ist das Ziel als Erster keine Figuren mehr zu haben. Man probiert, alle Figuren so schnell wie möglich zu verlieren oder "einzustellen". Bei dieser Variante muss der Gegner, sobald er die Möglichkeit hat, eine Figur vom Gegner wegnehmen bzw. schlagen. Aufgrund dieser variablen Spielmöglichkeiten wird Schach als flexibles Hobby bezeichnet.



Durch die unterschiedlichen Spielvarianten ist es leichter, Kinder an das Spiel heranzuführen und diesen die Zugmöglichkeiten der Figuren beizubringen. Dadurch lernen sie, wie die Figuren ziehen, und beginnen die Spielregeln zu verstehen.

Schach ist durchaus ein Spiel für zwischendurch. Man muss kein Profi sein, damit es Spaß macht. Durch verschiedene Spielarten ist es sogar möglich, das Spiel mit bis zu vier Leuten gleichzeitig zu spielen, um den Spaßfaktor noch einmal zu erhöhen. Diese Form nennt man "Quadroschach". Dabei spielen vier Spieler gleichzeitig gegeneinander. Wobei die Figuren, wie beim normalen Spiel vorhanden sind. Jedoch erhöht sich die Feldanzahl von 64 auf 128. Es gelten die gleichen Spielregeln. Das Ziel ist es, der letzte Spieler zu sein, der nicht Matt ist. Gespielt wird so, dass jeder gegen jeden spielt.

Ein anderer Blick auf die Sportart Schach

Haben sie jetzt einen anderen Blick auf die Sportart Schach? Wenn ihr Interesse geweckt wurde, können sie sich gerne noch mehr informieren. Sowohl auf den Vereinsseiten als auch beim Landesschachverband Sachsen-Anhalt.

Bund, Land und vor Ort: * Deutscher Schachbund: schachbund.de

* Landesschachverband: schach-sachsen-anhalt.de

* Lewin's Verein: aem-schach.de