Spektakel gegen Paderborn Fußball beim HFC lebt!

Fußball ist simpel. Es geht um Mathematik: Drei Punkte sind besser als einer. Lieber gewinnen als remis spielen. Das gilt immer. Ist doch klar – eben nicht!

Es mag verwegen klingen. Doch: Das 4:4-Unentschieden am ersten Spieltag der neuen Drittliga-Saison war für den Halleschen FC besser, als es ein dröger Sieg gewesen wäre. Ein dreckiges 1:0 zum Beispiel. Dann hätten drei Zähler auf der Habenseite gestanden. Cheftrainer Rico Schmitt und seine Mannen wären zufriedener gewesen. Beim Leistungssport in einer Leistungsgesellschaft zählt maximale Leistung. Logisch. Nur überschritt dieser Wahnsinnsauftritt gegen Paderborn die Bedeutung des bloßen Kampfes um den Sieg bei Weitem.

Es war ein Spektakel für das Geschichtsbuch, das zeigte: Fußball beim HFC lebt! Und diese Botschaft ist beim Halleschen FC gerade viel mehr Wert als drei Punkte.

"So eine Aufholjagd gibt es selten im Fußball"

Das Geschehen auf dem Rasen des Erdgas Sportparks geriet zum Ende der vergangenen Saison fast schon zur Nebensache. Weil das Team kontinuierlich abbaute. Immer weniger Zuschauer kamen. Manche gingen lieber zum benachbarten Bundesligisten nach Leipzig. Andere schauten lieber vor dem Fernseher. Dann war der Ärger nicht so groß, wenn die Rot-Weißen wieder einmal versagten. Immerhin hatte sich der Fan die Kosten für das Ticket gespart. Wenngleich die eisernen Anhänger ihrem Verein trotzdem die Treue hielten.

Doch am Samstagnachmittag kam die Befürchtung auf, dass sich der HFC gleich wieder in einen Negativstrudel spielen würde. Ja: Der Auftakt gelang. Rückkehrer Petar Sliskovic holte den schnellsten Elfmeter der Drittligageschichte heraus. Nach elf Sekunden. Sein bester Kumpel Benjamin Pintol verwandelte. Führung. Ekstase. Aber nur kurz. HFC-Trainer Rico Schmitt hielt in der Halbzeit eine "überragende Kabinenansprache", wie Keeper Oliver Schnitzler verriet. Seine Worte zahlten sich aus. Bildrechte: IMAGO

Paderborn konterte die stümperhaft verteidigenden Hausherren gnadenlos aus: Ben Zolinski (5.), Marc Vucinovic (Straftoß/18.), Dennis Srbeny (39.) und Sven Michel (60.) sorgten für eine 4:1-Führung. "Unsere Defensivarbeit", sagte Halles Innenverteidiger Stefan Kleineheismann später schonungslos, "war skandalös." Niemand verklärte den Blick. Sie waren sich beim HFC alle einig, dass gerade das Abwehrverhalten zwischenzeitlich dem eines Abstiegskandidaten glich. Doch Kleineheismann meinte: "Zum Glück haben wir danach eine klasse Moral gezeigt. So eine Aufholjagd siehst du ganz selten im Fußball. Da haben die wenigstens noch dran geglaubt."

Ganz ehrlich: Da hat niemand mehr dran geglaubt. "Ich dachte, der Gegner wäre K.o.", gab sogar Paderborns Trainer Steffen Baumgart zu.

Ein Comeback, das seinesgleichen suchen wird

Auch wenn die Saalefront ihre Farben die komplette Spielzeit über vorbildlich nach vorne peitschte: Vereinzelt schallten bereits zur Halbzeit so manche Pfiffe durch den Erdgas Sportpark. Und auch HFC-Coach Rico Schmitt bemerkt: "Nach dem 1:4 war es schon sehr ruhig im Stadion – bis auf die Gerade hinter dem Tor, die uns immer unterstützt hat".

Die Gefahr des Stimmungsumschwungs war real: Von großen Hoffnungen zum Start in die neue Saison zu alles hinterfragenden Worst-Case-Szenarien bereits nach Spieltag eins. Zumindest bis zur 73. Minute. Da startete ein Comeback, das während der kommenden 37 Spieltage seinesgleichen suchen wird.

Ohne unsere Fans wäre das nicht möglich gewesen. HFC-Angreifer Braydon Manu

Wie es das Schicksal so wollte, trafen drei Spieler mit ihrer jeweils ganz eigenen Geschichte ins Glück. Hilal El-Helwe: Der libanesische Nationalspieler schoss sein erstes Ligator für den HFC. In der vergangenen Saison hatte der 22-Jährige nur einmal im DFB-Pokal geglänzt. Ansonsten war es eine Spielzeit zum Vergessen gewesen für ihn. Der HFC könnte ihn bis zum Ende der Transferfrist noch verleihen, hieß es vor dem Auftakt. Nun traf der Eingewechselte zum 2:4 (73.). "Was für ein emotionales Spiel", meinte er.

Ein "Wahnsinns-Gefühl" und eine Lehre

Petar Sliskovic: In der Hinrunde der vergangenen Saison war der 26-Jährige der große Buhmann gewesen. Dann wurde er nach Mainz verliehen. Er tankte Selbstbewusstsein und überzeugte in der Vorbereitung. Nun traf der Rückkehrer zum 3:4 (74.) "Das Vertrauen des Trainers macht mich stark", meinte er.

Braydon Manu: Der 20-Jährige musste sich erst als Probespieler beweisen. Dass der 1,70-Meter-Mann der robusten Drittligaspielweise standhalten könnte, wurde von so manchem Experten bezweifelt. Nun traf der Eingewechselte in seinem ersten Pflichtspiel für den HFC zum 4:4 (84.). "Einfach ein Wahnsinns-Gefühl. Ehrlich gesagt habe ich zwischenzeitlich selber nicht mehr an die Wende geglaubt. Ohne unsere Fans wäre das nicht möglich gewesen", meinte er.

Wir müssen unsere Fehler unbedingt aufarbeiten. Aber wir dürfen auch unheimlich stolz auf uns sein. HFC-Torhüter Oliver Schnitzler

Und dann war da noch Oliver Schnitzler. Der Keeper trat im Sommer die schwere Nachfolge des abgewanderten Fabian Bredlow an. Nicht wenige zweifelten an ihm als Nummer eins. Nun bescheinigte ihm Trainer Rico Schmitt ein "sehr gutes Spiel". Trotz der vier Gegentore. Denn: "Ohne ihn hätte es auch 1:6 oder 1:7 stehen können", so Schmitt. Mehrmals parierte der 21-Jährige glänzend und verhinderte einen noch höheren Rückstand: "Wir müssen unsere Fehler unbedingt aufarbeiten", sagte Schnitzler. Und fügt hinzu: "Wir dürfen auch unheimlich stolz auf uns sein. Es muss immer weitergehen, egal wie aussichtslos eine Situation erscheint. Diese Lehre nehmen wir aus diesem Spiel mit." HFC-Keeper Oliver Schnitzler bringt Paderborns Stürmer Dennis Srbeny zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelte Marc Vucinovic zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Gäste. Bildrechte: IMAGO

Der HFC ist wieder positives Gesprächsthema

Der HFC hat seine Zuschauer gleich am ersten Spieltag 2017/2018 unterhalten wie selten in den Jahren zuvor. Die Mannschaft hat bewiesen, dass es sich lohnt, in den Erdgas Sportpark zu gehen. Sie hat gezeigt, dass Fußball beim HFC lebt. Dass es nicht nur um die Geschehnisse abseits des Rasens geht. Dieser Eindruck drohte sich zuletzt ja zu verfestigen: die Reibereien mit Oberbürgermeister Bernd Wiegand, das Drama um Ex-Sportdirektor Stefan Böger und so weiter.

All das geriet in Vergessenheit. 6.507 Anhänger fanden den Weg in den Erdgas Sportpark. Sie jubelten. Sie verzweifelten. Sie zitterten. Sie erkannten die Aufopferung ihrer Lieblinge an. Der HFC wird in den kommenden Tagen wieder Gesprächsthema sein in der Stadt – und zwar im positiven Sinn.

Und Fakt ist auch: Solche Erlebnisse wie das Acht-Tore-Drama gegen Paderborn schaffen Identifikation. Weit mehr als langweilige Allerwelts-Siege.

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 22.07.2017 | 19:00 Uhr