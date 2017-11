Gehörloser Tischtennisspieler Angreifen und Blocken bei völliger Stille

Im Derby gegen Halle

Doch auch Mechaus Nachwuchs möchte sich an diesem Wochenende das Verbandsliga-Derby des TTC Börde Magdeburg II gegen Halle nicht entgehen lassen. Ausgetragen wird das Duell in Magdeburg, in einer für Jahrzehnte gepachteten und nur für Tischtennis benutzten Turnhalle. "Hier und in Halle ist das Derby immer hart umkämpft, aber wir geben natürlich wie immer alles", sagt der Vereinsvorsitzende Frank Kuhnert vor der Partie, die Punkt 12 Uhr anfängt und mehr als vier Stunden dauern wird.

Mechau ist Nummer zwei

"Wir bauen natürlich auf unsere neue Nummer zwei im Team", so Kuhnert weiter. "Mark ist nämlich erst seit Juli bei uns, hat aber schon gezeigt hat, was er kann." Als sogenannter Allrounder spielt Mechau auf der gesamten Tischtennis-Klaviatur. Er kann gut verteidigen, angreifen und vor allem blocken. Deshalb prangt auf seinem Aufwärm-Shirt auch der Name "Blockinator".

Eine weitere "Spezialität" verrät Mechau noch: "Ich schwitze auch sehr viel im Spiel, deshalb streichle ich mir vor jedem Ballwechsel meinen Bauch. Dann sind meine Hände trocken und ich kann so besser zum Sieg beitragen."

Volle Konzentration auf das Spiel