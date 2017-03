Mit Marko Beziak und Christian O'Sullivan ist der SCM in der Rückraum-Mitte überragend besetzt. O'Sullivan kam verletzt nach Magdeburg, musste sich deshalb hinten anstellen. Inzwischen hat er seine Rolle im Team gefunden und bei der WM in Frankreich gezeigt, welches Potenzial er bei der Spielgestaltung hat. Gut für den SCM: Auch Beziak ist bestens drauf. Deshalb spielt er meist die Angriffe, während O'Sullivan vor allem in der Abwehr zum Einsatz kommt.

Bennet Wiegert übernahm die Mannschaft vor gut anderthalb Jahren. Zwar gewann Magdeburg 2016 den DHB-Pokal, doch wirklich konstant trat die Mannschaft nicht auf. Auch zu Beginn der Saison gab es immer wieder gravierende Schwankungen, was zum Teil mit der fehlenden Vorbereitung der Olympiastarter zu tun hatte. Mittlerweile tritt der SCM konstanter auf. Das merkt man an den Ergebnissen, aber auch in den Spielen selbst. Größere Aussetzer, in denen den Grün-Roten über einen langen Zeitraum kein Tor gelingt, gibt es kaum noch. Das war in der Vergangenheit nicht immer so.