Die Lions rangieren aktuell in der Tabelle auf Rang 10 – mit 14 Punkten. Auf dem ersten Abstiegsplatz (11. mit 12 Punkten) verweilen die Eisvögel USC Freiburg. Der letzte Spieltag hätte quasi erst die Entscheidung bringen können, welche Mannschaft absteigt und welche nicht. Doch, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre: Am Donnerstag wurde der von der DBBL ausgesprochene Punktabzug gegen die Eisvögel durch das Schiedsgericht bestätigt. Hintergrund war ein Regelverstoß der Freiburger in der Partie vom 15. Spieltag.

Schlecht für Freiburg, das nun amtlich in die 2. Liga abrutschen wird. Gut für Halle, das nun vorzeitige den Klassenerhalt feiern kann. Mannschaft, Verantwortliche und Fans wird es riesig freuen. Mit Glück kann Halle sogar noch die Play Offs erreichen. Nur eines steht bereits vor dem Spiel fest: Der ehemalige Headcoch der Lions wird am letzten Spieltag definitiv nicht in der Halle sein.

Trainer und Team waren mal eins

Laut Pressemitteilung vom Donnerstag waren sich noch beide Trainer – René Spandauw und Christian Steinwerth – einig: "Wir hatten in der Saison unsere Aufs und Abs. Für das letzte Spiel gegen Marburg müssen wir alle Kräfte mobilisieren. Nur als perfekt aufeinander abgestimmte Einheit können die Lions das Spiel gewinnen. Schließlich will sich die Mannschaft selbst aus dem Abstiegskampf befreien und nicht auf eine Entscheidung der Spielleitung hoffen." Die Basketballerinnen des SV Halle Lions: Der bisherige Co-Trainer Christian Steinwerth (Bildmitte) übernimmt vorerst die Geschicke des Niederländers René Spandauw (hinten rechts). Bildrechte: Marco Warmuth

Von Vereinsseite hieß es weiter: "Die Lions sind für dieses letzte Spiel in der Hauptrunde umso mehr auf unseren sechsten Mann, die Fans, angewiesen." Und ganz am Ende steht in der Pressemitteilung: "Aus strategischen Gründen hat sich nach einem Gespräch zwischen den Trainern, dem Vorstand und der Geschäftsführerin ergeben, dass Christian Steinwerth am Samstag das Spiel gegen Marburg als Headcoach leiten wird."

Was denn nun? Erst sind sich beide Trainer einig und am letzten Spieltag, bis dato ja noch wichtigstem Spiel im Kampf um den Klassenerhalt, einen Trainerwechsel?

MDR SACHSEN-ANHALT hat beim Verein, René Spandauw und Laura Hebecker – angefragt. Der Coach und seine Spielmacherin haben bislang noch nicht reagiert.

Viele Baustellen, viele Gräben

Cornelia Demuth, die Geschäftsführerin der Halle Lions schilderte MDR SACHSEN-ANHALT den Sachverhalt so: "Die sportliche Leistung hat in dieser Saison nicht gereicht." Auf Nachfrage, ob nun das gesamte Team ausgewechselt würde, verneinte sie kopfschüttelnd. Demuth betonte aber immer wieder, dass die Mannschaft kein Team mehr sei, es gebe einfach zu viele Gräben. Trainer und Team sprächen nicht mehr die gleiche Sprache. Die Profis und deutsche Spielerinnen würden mittlerweile in Parallelwelten leben.

Spandauw ist nicht mehr derselbe wie bei der Vertragsunterzeichnung. Cornelia Demuth

Zur Ursachenforschung verwies Demuth unter anderem auf das Konzept der Halle Lions. Immerhin hat Halle das jüngste Team der Liga. Die jungen Spielerinnen müssten erst noch lernen, mit den zahlreichen Niederlagen umzugehen. Demuth weiter: "Wir brauchen Scorerrinnen. Die Stärken des Teams müssen wieder genutzt werden." Außerdem habe die Mannschaft die Spielzüge schlecht umsetzen können. Immer wieder stellte Demuth heraus, dass die Motivation Einzelner fehle. Auch fehlten Spielerinnen, die den Rest des Teams auch mitreißen können.