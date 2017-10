Noch kein Endspiel HFC-Boss Schädlich spricht Schmitt Vertrauen aus

Der Ton im Umfeld des Halleschen FC wurde zuletzt rauer. In sozialen Netzwerken forderten zahlreiche Fans des Drittligisten die Entlassung von Cheftrainer Rico Schmitt. Die "Bild"-Zeitung erklärte das Heimspiel am Freitagabend gegen Großaspach zum Endspiel für den Fußballlehrer: Verliert Schmitt, fliegt er! Doch diesem Motto widerspricht Michael Schädlich im Badkurvenversteher, dem HFC-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt, nun vehement: "Nur aus populistischen Gründen einen Trainer zu entlassen und dann einen neuen mit denselben Problemen zu konfrontieren, dem dann auch nur das Gleiche einfällt und nichts Besseres, kann es nicht sein."

Der Hallesche FC spricht Schmitt sein Vertrauen aus. Wenngleich ein desaströser Auftritt gegen Großaspach diese Einstellung geschäftsüblich wieder verändern könnte. So sagt Schädlich doch: "Ich glaube, dass selbst Bundestrainer Joachim Löw aktuell seine Probleme hätte, aus der Mannschaft, die konsequent mit Verletzungen zu kämpfen hat, eine Einheit zu formen." Die Verantwortlichen meinen: Es gibt momentan keinen besseren Trainer für den HFC als Rico Schmitt.

Kosten würden bei Entlassung keine Rolle spielen

Präsident Schädlich (63 Jahre alt) und Manager Ralph Kühne (50) weilten in der vergangenen Woche auf Geschäftsreise in China. Eine Situationsanalyse nach ihrer Rückkehr in dieser Woche im Vorstand hat nun anscheinend ergeben, dass Rico Schmitt noch Zeit gewährt wird, um Ergebnisse zu liefern. Dass diese Geduld auch mit fehlenden finanziellen Mitteln zu tun hätte, wies Schädlich von sich. Würde der HFC seinen Trainer entlassen, müsste er ihn noch bis zum Saisonende bezahlen. Doch: "Wenn wir der Meinung sind, dass für die Sicherung der dritten Liga und der Perspektive des HFC eine Trainerentlassung notwendig ist, werden wir sie durchführen", erklärte Schädlich – ungeachtet der Folgekosten dieser Entscheidung.

Selbst Bundestrainer Joachim Löw hätte seine Probleme, aus der Mannschaft, die konsequent mit Verletzungen zu kämpfen hat, eine Einheit zu formen. HFC-Präsident Michael Schädlich

Die Fakten sprechen gegen Schmitt: Der HFC hat mit 22 Toren die meisten Gegentreffer der Liga kassiert. Die Zugänge haben nicht eingeschlagen. Die Mannschaft entwickelt sich nicht. Nur zwei Heimsiege, sechs Siege insgesamt bei 13 Niederlagen in 2017 – so liest sich seine Bilanz des Grauens in Liga drei. Weder in der desaströsen Rückrunde der vergangenen Saison noch in den zurückliegenden Monaten gelang es dem 49-Jährigen, die Mannschaft zu stabilisieren.

Schädlich sieht die Schuld für die Krise des HFC aber nicht bei Schmitt. Die andauernden kleineren wie größeren Verletzungen hätten einen Rhythmus verhindert. "Der Trainer war und ist dazu gezwungen, in jedem Spiel mit einer anderen Mannschaft, zugeschnitten auf die Spieler auch mit einer anderen Taktik, aufzulaufen. Deshalb ist es unheimlich schwierig, Selbstsicherheit zu gewinnen. Das kratzt an den Spielern." Seine Vorschau: "Wir werden noch eine ganze Weile arbeiten müssen, um aus unserem Tal rauszukommen. Aber wir müssen momentan zu der Mannschaft stehen und nicht in Einzelkritik verfallen." Auch nicht, was den Trainer anbelangt: "Wir müssen die Situation gemeinsam meistern und enger zusammenstehen anstatt uns auseinanderdividieren zu lassen." Für Rico Schmitt wurde es in den vergangenen Wochen ungemütlich beim HFC. Bildrechte: IMAGO

Wird stattdessen Erfurt zum Endspiel?

Der HFC beweist Geduld. Wieder einmal. Die Bosse wollen den Trainer und seine Spieler mit solchen Statements stärken. Anders als andere Drittligisten, die bereits die Geduld verloren haben: Die Trainer Stefan Krämer (Erfurt), Stephan Schmidt (Würzburg) und Joe Enochs (Osnabrück) mussten bereits gehen.

Doch der HFC bewertet seine Situation anders. "Es gibt bei uns keine Nibelungentreue, aber auch keinen Aktionismus", erklärt der Präsident. Die Gründe für die Misere lägen nicht hauptsächlich bei Rico Schmitt. Der Trainer sei auf dem Weg aus der Krise eher als Lösungsfaktor anzusehen. Aktuell stehen die Rot-Weißen mit zehn Punkten aus elf Partien auf dem 16. Tabellenplatz.

Der Trainer hat momentan sicherlich die schwierigste Aufgabe im ganzen Verein. HFC-Präsident Michael Schädlich

Rico Schmitt muss allmählich Ergebnisse liefern. Auch wenn das Heimspiel gegen Großaspach wohl nicht allein über seine Zukunft beim HFC entscheiden wird, so werden es die kommenden Wochen sehr wohl. Am darauffolgenden Spieltag reist der HFC nach Erfurt. Und sollte beim aktuellen Schlusslicht der Liga, einem von den Namen eher regionallatauglichen Team, kein überzeugender Auftritt gelingen, müssten sich selbst die so krisenerprobten HFC-Bosse ernsthaft Gedanken über die Rolle von Rico Schmitt machen.

Doch soweit soll es gar nicht erst kommen, denn Michael Schädlich sagt: "Ich wünsche mir sehr, dass wir das Spiel gegen Großaspach ziehen, damit die Mannschaft endlich zu innerer Strukturiertheit findet und auf dieser Basis von unserem Trainer weiterentwickelt wird, der momentan sicherlich die schwierigste Aufgabe im ganzen Verein hat."

