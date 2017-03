Die Koordinierungsstelle Fanprojekte (KOS) beschreibt die Aufgaben für die Streetworker und Sozialpädagogen in den Fanprojekten so: "Hauptaufgabengebiete der Fanprojekte sind die Förderung einer positiven Fankultur, Gewaltprävention und Demokratiestärkung, Hilfestellung für meist jugendliche Fans in Problemlagen aber auch die Kommunikation zwischen den am Fußball beteiligten Parteien (u.a. Fans, Vereine, Polizei und Ordnungsdienste) herzustellen und zu moderieren." Aktuell gibt es in Deutschland 57 Fanprojekte, die mit 63 Fanszenen arbeitet.