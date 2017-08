Der sportliche Fehlstart geriet beim Halleschen FC in den vergangenen Tagen zur Nebensache. Teile der HFC-Fans hatten während der 0:2-Heimpleite gegen Carl Zeiss Jena am Dienstagabend für einen Eklat gesorgt: "Juden Jena" schallte es unüberhörbar durch den Erdgas Sportpark. Vorausgegangen waren Wortgefechte mit den etwa 1.100 Jena-Fans. Der HFC distanzierte sich sofort vehement von den antisemitischen Rufen – erst auf der Pressekonferenz direkt nach dem Spiel, am Mittwoch dann in einer Mitteilung.