Wir hatten in der Saison davor gegen den Abstieg gespielt. Auch viele Neuzugänge kamen von Absteigern. Da hat einfach die Erfahrung gefehlt, wie du mit so einer Situation, in der du oben mit dabei bist, umgehen musst. Wir hätten in manchen Spielen gieriger sein müssen, am Ende mehr auf Sieg spielen müssen. Das geht vielleicht einmal in die Hose, aber zweimal wirst du womöglich belohnt. Das Spiel in Chemnitz war so ein Wendepunkt. Da haben wir in der zweiten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht, dann aber in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 1:1 kassiert. Normalerweise hätten wir mit einem Unentschieden bei einem Aufstiegsaspiranten zufrieden sein können. Waren wir aber nicht. Wir sind schneller nervös geworden, als sonst. Und außerdem gab es gewisse Strömungen in der Mannschaft, die nicht förderlich waren.