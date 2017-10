Tom Müller bleibt die Nummer 1 beim Halleschen FC. Was sich seit Wochenbeginn angedeutet hat, ist seit der Vereins-Pressekonferenz am Donnerstag Gewissheit. Der 19-Jährige behält seinen Posten im Tor, während der bisherige Stammtorwart Oliver Schnitzler nach Ablauf seiner Rotsperre auf der Bank Platz nehmen muss. HFC-Trainer Rico Schmitt begründete seine Entscheidung mit Müllers ordentlichen Leistungen zuletzt und der Spielpraxis der vergangenen Wochen. Sie gilt offiziell zunächst nur für das Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt. Doch Erfolg vorausgesetzt könnte es durchaus eine Dauerlösung werden.

Überraschend ist die Entscheidung des HFC-Trainers nur auf den ersten Blick. Denn schaut man genauer hin, gibt es gleich mehrere gute Gründe, die Schmitt zu diesem Schritt bewogen haben werden. Da ist natürlich die sportliche Bilanz. Seit April hütete Schnitzler das HFC-Tor. In Punktspielen blieb er noch nie ohne Gegentor. Das lag nicht vordergründig an ihm, ist aber sicher ein Bestandteil der Überlegungen. Zudem leistete er sich mindestens zwei spielentscheidende Fehler – im Landespokal gegen Magdeburg und vor seiner Roten Karte gegen Chemnitz. Tom Müller kassierte in seine ersten drei Ligaspielen zwar acht Gegentore, blieb aber selbst fehlerlos. Sein erstes Zu-Null-Spiel gelang ihm bereits im vierten Anlauf.