Analyse HFC – Erfurt Halle nutzt RWE-Schwäche im Umkehrspiel

Der Hallesche FC musste auf die gesperrten Stammkräfte Klaus Gjasula und Stefan Kleineheismann verzichten. Trainer Rico Schmitt hatte schon vorher erklärt, wie er darauf reagieren wollte und setzte die Ankündigung in die Tat um. Tobias Schilk, normalerweise als rechter Verteidiger gesetzt, rückte für Kleineheismann in die Innenverteidigung. Seinen Platz auf der Außenbahn nahm Florian Brügmann ein. Für Kapitän Gjasula stand erstmals seit dem ersten Spieltag Dorian Diring in der Startelf. Taktisch änderte sich beim HFC nichts. Vor der Viererkette agierte Diring als Abräumer. Fennell und Pfeffer, diesmal Kapitän, besetzten die offensiven Halbpositionen. Auf den Außenbahnen sollten Lindenhahn und Ajani für Schwung sorgen. Im Sturmzentrum spielte wie gewohnt Benjamin Pintol.

Beide Mannschaften begannen verhalten, wobei Erfurt in der ersten Halbzeit insgesamt etwas mehr für das Spiel tat. Der Spielaufbau wirkte etwas geordneter, ohne dass dadurch nennenswerte Gefahr für den HFC entstand. Nikolaou vergab die beste Möglichkeit in der 28. Minute. Die Gastgeber waren vor allem mit ihrem schnellen Umkehrspiel gefährlich. Der HFC verteidigte sehr hoch und setzte Erfurt früh unter Druck. Dadurch kamen die Hallenser immer wieder schon in der gegnerischen Hälfte zu Ballgewinnen und dadurch auch zu Torabschlüssen. Ajani (8. Minute) und Baumgärtel (32.) vergaben unter anderem.