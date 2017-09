Schon nach drei Minuten waren alle Pläne des HFC gegen Chemnitz über den Haufen geworfen. Fortan stand der 19-jährige Tom Müller im Mittelpunkt der Betrachtungen. An der Niederlage gegen die Sachsen konnte er jedoch nichts ändern. Im Gespräch mit Oliver Leiste erklärt Experte Stephan Weidling zudem, wie sich der Charakter der Mannschaft in den vergangenen Wochen verändert hat.

Gleich zu Beginn dreht sich das Gespräch um den großen Aufreger des Wochenendes. "An der roten Karte gab es keinen Zweifel", ist sich Weidling sicher. "Von hundert Schiedsrichtern geben da vielleicht zwei Orange. Aber die Karte gibt es ja nicht. Es war auch ein bisschen dumm, wenn man sieht wie die Situation entstanden ist. Ich kann da Schnitzler gar keinen so großen Vorwurf machen. Er kommt aus seinem Kasten heraus. Der Ball springt ihm etwas komisch entgegen. Und dann rasselt er halt mit Frahn zusammen." Blöd fand der Beobachter vor allem die Entstehung. Der HFC hatte den Ball gewonnen. Dann verlor Manu das Duell gegen Trapp und dann ging es richtig schnell. "Sliskovic will nachsetzen, kommt aber etwas zu spät. Grote hat viel Platz, spielt dann diesen super Pass raus und dann ist es passiert. Da war der HFC zweimal zu spät. Vielleicht wäre ein taktisches Foul klug gewesen, aber hinterher bist du immer schlauer", fasst Weidling zusammen.

Schnitzlers Pech könnte nun zum Glück für Tom Müller werden. Weil der Stammtorwart für zwei Spiele gesperrt wurde, hat sein Vertreter nun länderspielbedingt vier Wochen Zeit, sich zu präsentieren. Darüber freut sich Stephan Weidling (ab Minute 6:30): "Es ist gut, dass die Verantwortlichen Tom Müller den Rücken stärken. Es ist endlich mal ein Zeichen, dass der Verein wirklich auf ihn baut. Er wurde immer als großes Talent bezeichnet. Man wollte ihn nicht abgeben und man hat ihm eine große Zukunft prophezeit. Und nun kommt er endlich mal ins Rampenlicht. Durch blöde Zufälle zwar. Aber so kommt er auf Spielzeiten, die er sich vorher sicherlich nicht ausgemalt hat. Ich bin gespannt, ob er sich in den nächsten Wochen dann auch mal auszeichnen kann."

Leiste und Weidling sind sich einig, dass der Torwart trotz seines jungen Alters immer eine gewisse Ruhe ausstrahlt und sicher wirkt. Weidling: "Wenn man an die Szene denkt, wo er Frahn aussteigen lässt: Das zeigt, dass er an sich glaubt und wirklich auch fußballerische Qualitäten hat. Die Mannschaft muss sich also keine Sorgen machen. Er weiß, was er kann. Und wir werden sehen, dass der HFC nicht umsonst so lange an ihm festgehalten hat."