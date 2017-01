Der HFC im Trainingslager Fünf Fragen zur Rückrunde

Um 9.35 Uhr ist der Flieger am Montag abgehoben, von Berlin-Tegel mit Zwischenstopp in Zürich ging es für den Halleschen FC nach Valencia. Lange war ungewiss, ob die Rot-Weißen dieses Jahr überhaupt gen Süden aufbrechen würden. Erst einen Tag vor Heiligabend hat der Club das Spaniencamp in der "Soccer Inter-Action" fest gebucht – dank der finanziellen Unterstützung von Präsidium, Fans und Sponsoren. Bis zum 16. Januar will sich das Team auf den Rückrundenstart optimal einstimmen.

von Sabrina Bramowski