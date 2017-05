Letztes HFC-Heimspiel Endlich (fast) Feierabend

Florian Brügmann antwortete mit einer Gegenfrage und Galgenhumor: "Wollen wir wirklich über dieses Spiel sprechen?" Royal-Dominique Fennell zuckte mit den Schultern: "Was soll ich sagen, ihr habt das Spiel doch gesehen." Fabian Bredlow versuchte sich zumindest an einer Analyse, während er bedient seine Torwarthandschuhe auszog: "So offen wie heute standen wir in dieser Saison noch nie. Wahnsinn! Wir hätten auch fünf Tore kassieren können."

Die ersten Reaktionen der Spieler des Halleschen FC sagten am Samstagnachmittag alles. Gerade hatten die Rot-Weißen ihr letztes Heimspiel der Saison vor 6.035 Zuschauern im Erdgas Sportpark gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 0:3 verloren. Frust und Ernüchterung machten sich breit. Aber irgendwie auch eine ganz komische Erleichterung. Die nämlich, dass sie endlich vorbei war, diese Partie zum Vergessen – und bald auch die lange Saison.

Barnofsky wird zur tragischen Figur

Der Hallesche FC ist im Saisonendspurt an seine Grenzen gestoßen. Inzwischen, wo nur noch eine Partie am kommenden Sonnabend bei Holstein Kiel auf dem Spielplan steht, lässt sich sogar behaupten: Nichts geht mehr beim Team von Trainer Rico Schmitt. Die Luft ist raus. Der HFC ist müde. Der HFC ist platt. "Wir geraten früh in Rückstand, dann nutzen wir unsere Ausgleichschancen nicht und auch beim zweiten Gegentor ist wieder Unvermögen dabei. Nach dem dritten Ding kannst du das Spiel dann auch abpfeifen", brachte Florian Brügmann den Spielverlauf auf den Punkt. Der dritte und letzte Gegentreffer fiel in der 87. Minute, Manuel Schäffler traf zum verdienten Endstand.

Bei den vorigen Gegentoren war Max Barnofsky zur tragischen Figur geworden: Den Strafstoß zum Wiesbadener Führungstreffer verursachte der 22 Jahre alte Abwehrspieler mit einem Foulspiel. Marc Lorenz traf nach sieben Minuten zur Führung. Vor dem zweiten Gegentor schätzte Barnofsky dann den Ball falsch ein, so dass die Angreifer der Gäste frei auf das Tor zulaufen konnten. Philipp Müller netzte für Wiesbaden ein.

Trotzdem entschied sich Trainer Schmitt in der Halbzeitpause dazu, Kapitän Stefan Kleineheismann aus dem Spiel zu nehmen und nicht etwa dessen Innenverteidigerkollegen Barnofsky. Warum? "Taktische Gründe", sagte der HFC-Coach erst und führte dann aus: "Ich wollte der Abwehr mehr Stabilität verleihen." Deshalb rückte Royal-Dominique Fennell zurück ins Defensivzentrum. Und, wohl wichtiger: "Max ist ein junger Mann und muss wachsen." Also mit Rückschlägen umgehen und trotzdem weitermachen. Florian Brügmann, Stefan Kleineheismann und Marvin Ajani (v.l.n.r.) beschweren sich bei Schiedsrichter Pascal Müller. Bildrechte: IMAGO

HFC-Coach Schmitt: "Noch einmal seriös vorbereiten"

Wenn er das nicht in so einem Spiel lernen kann, wann dann? "Bei so einer Partie, in der es für beide Mannschaften um nichts mehr geht, ist es schwer, künstlich Druck aufzubauen", gab auch Wiesbadens Trainer Rüdiger Rehm nach Schlusspfiff zu. "Da geht es darum, Spaß zu vermitteln und die Spannung so hochzuhalten. Das ist uns gut gelungen." Weit besser als dem HFC. Emotionale Momente gab es – abgesehen von den Verabschiedungen der sieben Abgänge vor Anpfiff – kaum. "Der Sieg für Wiesbaden geht klar in Ordnung", musste dann auch Rico Schmitt anerkennen, merkte aber auch an: "Das Ergebnis und unserer Leistung ist völlig konträr zur Trainingsleistung der vergangenen Woche." Die war laut dem Fußballlehrer gut.

Eine solche Übungswoche bleibt den Rot-Weißen nun noch, ehe sich die Wege trennen. "Wir müssen alle Spieler, die spielfähig sind, zusammenhalten und uns dann noch einmal seriös auf Kiel vorbereiten", gab Trainer Schmitt die Marschrichtung für sein von Verletzungen arg gebeuteltes Team vor. Das klang aber auch eher nach Pflichterfüllung als unbändiger Motivation. Und HFC-Keeper Fabian Bredlow, der hoffte mit einem Schmunzeln im Gesicht: "Vielleicht fährt Kiel nach dem Aufstieg jetzt für ein paar Tage nach Mallorca und feiert ordentlich." Nur dann hätte der HFC am letzten Spieltag wohl eine Chance.

