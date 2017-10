FCM gegen BVB Wichtiges zum DFB-Pokalspiel

Am Dienstagabend um 20:45 Uhr ist es so weit. In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat der 1. FC Magdeburg den Pokalverteidiger Borussia Dortmund zu Gast. Wichtiges rund um den Spielbesuch erklärt MDR SACHSEN-ANHALT.