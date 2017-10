Claudia Dreher startete für den SC Magdeburg und lief Mittel- und Langstrecken. Die gebürtige Magderburgerin feierte ihr Halbmarathondebüt 1991 in Setubal in Portugal. Bildrechte: Claudia Dreher

MDR SACHSEN-ANHALT: Frau Dreher, was bedeutet für Sie Laufen?

Claudia Dreher: Laufen ist für mich ein Stück Lebensqualität. Es macht mir einfach Spaß, laufend in der Natur unterwegs zu sein. Mein Körper ist fit und ich schöpfe daraus viel Kraft für den Alltag. Es ist ein großartiges Gefühl, sich ein Ziel zu setzen, konsequent dafür zu trainieren, zu spüren, dass man sich verbessert und am Ende das Ziel erreicht. Ich schätze es auch sehr, durch das Laufen viele tolle Menschen, Länder und Kulturen kennenzulernen.

Sie starteten bis 1991 für den SC Magdeburg. Über welche Distanzen?

1984 bin ich auf die Kinder- und Jugendsportschule in Magdeburg gekommen. Fortan startete ich bis 1991 für den SC Magdeburg. Ich lief die Mittel- und Langstrecken: von den 1.500 über die 3.000, 5.000 und 10.000 Meter. Auch im Crosslauf war ich recht erfolgreich. Im Juniorenalter lief ich dann öfter Straßenläufe über zehn Kilometer und mein Halbmarathondebüt war 1991 in Setubal in Portugal.

Warum der Wechsel zur Marathondistanz?

Mein damaliger Trainer, Klaus Kegel, war ein sehr erfahrener Marathontrainer. Schon als ich Anfang 20 war, sagte er zu mir: "Du wirst eine Marathonläuferin". Ich habe dankend abgelehnt. Ich war einfach nicht bereit dazu und bin auch zu gerne Wettkämpfe im Stadion gelaufen.

Claudia Dreher beim Zieleinlauf in Tokyo. Bildrechte: photorun.net 1996 hatte ich dann den Winter über super trainiert, konnte aber im Sommer aufgrund einer Verletzung die Früchte meiner harten Arbeit nicht ernten. Da fiel ich in ein tiefes Motivationsloch. Als Straßenläufer kann man das ganze Jahr über Wettkämpfe bestreiten, auf der Bahn ist man auf die Sommersaison angewiesen. Zudem sind Straßenläufe aus wirtschaftlicher Sicht attraktiver. Im Sommer 1996 habe ich dann beschlossen, meine Spikes an den Nagel zu hängen und mich an ein neues "Abenteuer" zu wagen – und das hieß 1997 Houston Marathon.

Erklären Sie mir bitte den Unterschied, 5.000 und 10.000 Meter auf der Bahn zu laufen oder eine Marathondistanz außerhalb des Stadions zu bewältigen.

Auf der Bahn muss ich über 5.000 Meter 25 Mal links abbiegen. (Sie lacht.)

Was war Ihr schönstes Marathonerlebnis?

Da gab es viele: Aber wenn man in schwierigen Phasen das Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten nicht verliert, man sich von ganz unten wieder nach oben arbeitet und dann auf dem obersten Treppchen steht, das sind krasse Momente, die nimmt man besonders wahr, die bleiben tief im Herzen.

Marathonbilanz von Claudia Dreher * 1997: Platz 1 Houston Marathon, Platz 1 Lissabon Marathon

* 1998: Platz 10 Europameisterschaften Budapest, Platz 3 Europacup Team, Platz 3 Frankfurt Marathon (Deutsche Meisterin)

* 1999: Platz 1 Hannover Marathon, Platz 9 Weltmeisterschaften Sevilla, Platz 3 Weltcup Team

* 2000: Platz 3 Frankfurt Marathon

* 2001: Platz 1 Lissabon Marathon

* 2002: Platz 1 Köln Marathon

* 2004: Platz 1 Köln Marathon

* 2005: Platz 1 Köln Marathon, Platz 3 Hamburg Marathon

* 2006: Platz 11 Europameisterschaften Göteborg, Platz 3 Europacup Team, Platz 4 Frankfurt Marathon

* 2007: Platz 8 Hamburg Marathon

* 2008: Platz 1 Int. Tokio Marathon

Welche Marathonstrecke ist Ihr Favorit?

Ein schöner Marathon lebt bei mir von seiner besonderen Atmosphäre. Für mich sind das die Citymarathons: Flacher, schneller Kurs, tolle Hotspots, viele Zuschauer an der Strecke – die für Stimmung sorgen – und ein großartiger Zieleinlauf. In Deutschland sind für mich Frankfurt, Hamburg und Köln ganz weit vorn – international ist es Tokyo.

Was würden Sie Einsteigern empfehlen?

Es gibt keine Abkürzung zum langfristigen Erfolg. Vorausgesetzt man ist gesund, setzt sich ein realistisches Ziel und beachtet bei der Trainingsplanung die Trainingsgrundsätze: Erst die Trainingshäufigkeit in der Woche erhöhen. Das heißt, man trainiert regelmäßig und vielseitig – frei nach dem Motto: machen und bewegen. Wenn man vorher einmal trainiert hat, trainiert man jetzt zwei Mal wöchentlich. Danach steigert man die Dauer und nach einem soliden Basistraining von mehreren Wochen kann man die Trainingsintensität erhöhen. Bevor man aber mit dem Lauftraining startet, sollte man daran denken, das wichtigste Ausrüstungsstück eines jeden Läufers ist der richtige Laufschuh.

Was trainiert man beim Laufen?

Ausdauer, Bein- und Rumpfmuskulatur, man verbessert den Fettstoffwechsel, die Blutzirkulation, die mentale Stärke, die Immunabwehr und vieles mehr Laufen wirkt positiv auf Körper, Geist und Seele.

Wie lange sollten sich Läufer auf ihren ersten Marathon vorbereiten?

Claudia Dreher beim Köln-Marathon: Der Lauf in der Stadt am Rhein liegt ihr – vier Mal Platz 1. Bildrechte: Claudia Dreher Kommt darauf an, wie bei den einzelnen Läufern der Ist-Zustand in Sachen Ausdauertraining ist. Wer viele Jahre gar keinen Sport gemacht hat und erst mal mit dem Laufen beginnen will, sollte sich zwei Jahre Zeit für das Training geben. Wer regelmäßig drei bis vier Mal die Woche läuft (zehn bis 15 Kilometer) kann in 14 Wochen eine gezielte und gut strukturierte Marathonvorbereitung absolvieren. Läufer, die mit ihrem Pensum dazwischen liegen, empfiehlt sich ein gezieltes Training über ein halbes Jahr.

Wie trainiert man effektiv und sicher?

Das Training muss anhand der persönlichen Fähigkeiten und zeitlichen Möglichkeiten strukturiert werden. Dazu ist es von Vorteil, sich vorab Gedanken zu machen: Wie ist meine Ausgangslage für ein optimales Training? Wie lauten meine Ziele? Welche Trainingsmittel stehen mir zur Verfügung und wann verwende ich welche Trainingsmittel, um meine Leistungsfähigkeit zu steigern? Je besser ich über meinen Körper Bescheid weiß, und wie er unter Belastung reagiert, desto optimaler lassen sich Trainingsprozesse steuern. Es ist wichtig, sich immer kleine Zwischenziele zu setzen, um diese nach einer Zeit an die Fortschritte anzupassen.

Was spielt Geschwindigkeit für eine Rolle?

Wer schneller werden will, muss im Training das Tempo variieren. Dazu ist einmal pro Woche ein Lauf mit wechselndem, etwas schnellerem Tempo empfehlenswert. Das muss allerdings vorbereitet werden.

Persönliche Bestleistung: * Marathon: 2:27,55 h

* Halbmarathon: 70:55 min

* 10 Kilometer: 32:30 min

* 5.000 Meter 15:33 min

Das Laufjahr neigt sich dem Ende entgegen – Herbst und Winter bringen Kälte: Worauf sollten Läufer achten?

Mit der passenden Ausrüstung (bei Kälte empfiehlt es sich, mehrere dünne Schichten atmungsaktive Funktionskleidung im Zwiebelprinzip zu tragen), gesunder Ernährung und einem Trainingsplan, der fürs Laufen im Winter flexibel gestaltet und auf das jeweilige Wetterverhältnis abgestimmt ist, kommt man meistens topfit durch die kalte Jahreszeit.

14. Magdeburg-Marathon am 22. Oktober 2017 * Disziplinen: Marathon, Halbmarathon, Zehn-Kilometer-Lauf, Mini-Marathon (4,2 Kilometer), Elbe-Biber-Kinderlauf (400 Meter), Nordic-Walking (Halbmarathon, zehn Kilometer oder 4,2 Kilometer), Staffel-Marathon

* Teilnehmerrekord: Die meisten Läufer gingen im Jahr 2014 an den Start, mehr als 6.000 Laufbegeisterte zählte der Veranstalter.

Warum ist Ihrer Meinung nach der Laufsport ein idealer Ausgleich und Prävention zum Alltag?

Laufen ist positive Bewegung, die viele Vorteile vereint, um gut gewappnet für den Alltag zu sein. Es ist ein stückweit Alltagsbewältigung, innerer Ausgleich, "Me Time", zudem wirkt sich Laufen positiv auf den Hormonhaushalt aus: Stresshormone werden abgebaut – Cortisol – und Glückshormone werden ausgeschüttet: "Laufen macht glücklich".

Claudia Dreher: "Laufen ist für mich ein Stück Lebensqualität." Bildrechte: Claudia Dreher

Claudia Dreher: * am 2. Mai 1971 in Magdeburg geboren

* ehem. Profi Marathonläuferin

* Beruf: Marketing Kommunikationswirtin

* Geschäftsleiterin Sport-und Freizeitpark Dessau GmbH

