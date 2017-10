Ruder-Weltmeister Planer "Ich wusste nur, es muss Spaß machen"

Wie ist es eigentlich, Weltmeister zu sein und niemand kennt einen?

Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Klar würde man sich wünschen, dass der Rudersport ein bisschen bekannter wäre und dass die Leistung in Deutschland auch ein bisschen mehr anerkannt werden würde. Aber es ist auch schön, wenn man durch die Stadt geht und nicht erkannt wird. Das hat auch seine Vorteile.

Im Vergleich zu einem Fußballer verdienen Sie wahrscheinlich weniger Geld. Wie fühlt sich das an?

Das ist, glaube ich, generell ein großes Problem im deutschen Sport, dass man als olympischer Sportler oder Randsportler nicht so viel verdient. Das Problem liegt nicht darin, dass man keine Millionensummen bekommt. Es liegt darin, dass viele Sportler – auch im Rudern zum Beispiel – so wenig bekommen, dass sie mit dem Rudern aufhören, weil sie sagen: Okay, ich gehe lieber studieren oder mache eine Ausbildung und verdiene Geld. Ich persönlich habe das Glück, dass ich in der Sportfördergruppe der Bundeswehr bin, wo ich ein festes Einkommen habe. Wir haben auch noch einen Sponsor im Deutschland-Achter. Also ich bin soweit abgesichert, aber ich zahle jetzt auch nicht viel in die Rentenkasse oder sonstwo ein. Das ist für den jetzigen Zeitpunkt okay, aber es wäre schon schön, wenn es ein wenig mehr wäre.

Wie ist es denn, wenn man nicht allein vom Sport leben kann? Und wie geht es nach der Karriere weiter?

An sich ist das, glaube ich, nicht schlimm. Viele Fußballer zum Beispiel verdienen Millionen, kaufen sich ein schönes Haus, können bis zum Lebensende von dem Geld leben und ruhen sich glaube ich darauf aus. Beim Rudern sind ganz viele dabei, die studieren. Die werden später mal mehr sein als einfach nur ehemaliger Profi-Sportler. Ich finde das gut. Das motiviert einen ja auch, sich frühzeitig nach Jobs umzusehen und zu überlegen, was zu einem passt. Aber es stellt natürlich auch gewisse Probleme im Alltag dar. Der Tag hat halt nur 24 Stunden. Wenn man davon fünf Stunden trainiert und zehn Stunden schläft, dann ist auch nicht mehr viel Zeit fürs Studium übrig.

Wie bauen Sie das zweite Standbein auf?

Ich studiere Journalistik. Nach dem Abitur war ich ein Jahr lang nur Sportsoldat, habe mich nur auf das Rudern konzentriert. Das war für mich persönlich nicht erfüllend. Ich hatte da auch Probleme mit dem Sport, weil ich gemerkt habe, mein Kopf ist die ganze Zeit nur beim Sport, ich habe gar keinen Ausgleich. Das war für mich irgendwo auch schwierig. Anderen liegt das besser, aber für mich war klar, ich muss jetzt was anderes machen. Das mit dem Studium ist im Alltag nicht so einfach. Am Anfang habe ich relativ viel in der Regelzeit durchgezogen neben dem Sport. In der Olympia-Vorbereitung habe ich dann aber gemerkt, okay du musst jetzt ein bisschen zurückschrauben. Gerade wenn so viele Trainingslager dazukommen. Man kann bei beidem hundert Prozent Gas geben, aber man kriegt nicht bei beidem hundert Prozent raus.

Wie sauer sind Sie denn, dass Ihre Eltern Sie damals nicht zum Fußball-Training geschickt haben?

Die haben mich zum Fußball-Training geschickt (lacht). Ich habe mit fünf Jahren angefangen mit Fußball. Der Fußball-Verein ist auch direkt neben dem Ruder-Verein in Bernburg. Mit Rudern fängt man ja erst so mit zehn, elf Jahren an, wenn man eine bestimmte Größe erreicht hat. Ich habe dann ein paar Monate lang beides gemacht, Fußball und Rudern. Irgendwann musste ich mich aber entscheiden und ich habe mich dann fürs Rudern entschieden. Beim Fußball hieß es dann, ich hätte auch mal ein großer Torwart werden können (lacht), aber ich bin meinen Eltern jetzt nicht böse, dass die nicht gesagt haben: Bleib mal lieber beim Fußball, da verdienst du mehr Geld. Die haben sich schon auch gefreut, dass ich zum Rudern wechsele, sie waren ja auch beide Ruderer. Meine Oma hat sich vor allem sehr gefreut, weil die Verletzungsgefahr natürlich nicht so groß ist beim Rudern. Da kann einem ja keiner in die Knochen reingrätschen.

Sie haben sich ja wahrscheinlich auch damals noch nicht bewusst dafür entschieden, später Profi-Sportler zu sein, oder?

Genau. In dem Moment hatte ich da noch gar nicht so groß drüber nachgedacht, gerade auch als Kind. Es gibt wahrscheinlich viele Profi-Fußballer, die werden sagen: Mit zehn Jahren wusste ich schon genau, wo ich hin will. Ich wusste nur, es muss Spaß machen. Und das hat das Rudern. Wir haben ja auch beim Rudern einmal pro Woche ein bisschen gekickt. Der Fußball fiel also nicht komplett vom Tisch.

Die Fragen stellte Fabian Frenzel.

Maximilian Planer – 26 Jahre vom Bernburger Ruderclub

– seit 2011 lebt und trainiert er am Bundesstützpunkt in Dortmund

– er ist Athletenvertreter beim Deutschen Ruderverband

– 2014 erstmals im Deutschland-Achter – Vize-Weltmeister in Amsterdam

– 2017 Welt- und Europameister im Deutschland-Achter

– studiert an der Technischen Universität Dortmund Journalistik

