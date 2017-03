MDR: Wie schwer fiel es Ihnen, sich überhaupt zu diesen dramatischen Ereignissen in Halle zu äußern, heilt die Zeit so langsam die Wunden?

Susann Scheller: "Es ist uns überhaupt erst vor einem Jahr aufgefallen. Wir, 20 Gymnastinnen, haben uns zusammengeschlossen. Wir haben also seit einem Jahr versucht, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Dabei haben wir viel Hilfe von der Doping-Opfer-Hilfe bekommen und deshalb erst herausgefunden, dass wir als Kinder Dopingopfer geworden sind. Ich bin jetzt staatlich anerkanntes Dopingopfer, wie viele von meinen Freundinnen auch. Das macht es mir leichter, darüber zu reden, weil ich auch weiß, wie viele da draußen noch sind, die nicht wissen, was mit ihnen passiert ist."

Susann Scheller Susann Scheller verließ mit neun ihr Elternhaus in Potsdam und kam auf die Kinder-und Jugendsportschule in Halle. Dort trainierte die Sportgymnastin bis zu vier Mal am Tag. Mit 17 verließ sie die Sportschule. Heute arbeitet sie als Intensivmedizinerin. Gemeinsam mit Ines Geipel vom Dopingopferhilfeverein sucht sie nach weiteren Betroffenen des DDR-Dopings.

"Ja natürlich. Wir wissen ja noch gar nicht, welche Schäden wir tatsächlich durch den Sport haben. Wir wissen aber, dass wir Dopingmittel erhalten haben und übermäßig trainiert haben. Deshalb haben wir heute Schäden, mit denen wir überlegen müssen, ob wir unsere Berufe noch ausführen können. Die Schmerzen sind so stark, dass wir eine ganz andere Behandlung über das Krankenkassensystem brauchen. In Zukunft müssen wir wahrscheinlich über eine Sportlerrente nachdenken oder Zusatzleistungen erhalten."

Wenn wir nun ein paar Jahrzehnte zurückgehen, in die Zeit als sie aus Potsdam an die Sportschule Halle kamen: War es wirklich so, dass Kinder gezielt aus Familien geholt wurden, wo das Familienleben nicht ganz so intakt war und vielleicht eine Scheidung im Raum stand?

"Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Ich bin dem selbst mal nachgegangen. Ich habe vor vier Jahren meine Stasi-Unterlagen beantragt, um genau das prüfen zu können. Ob es vielleicht Tendenzen vom Staat gab, Kinder an die Sportschulen zu holen, die sehr viel Anerkennung brauchen und diese vielleicht zu Hause nicht bekommen. Das hat sich bisher nicht bestätigt.

"Nicht so schwer. Ich habe mich da auch vorher schon damit beschäftigt. Ich war nicht in stationären Therapien, aber ich habe mir ab und zu mal Lebenshilfe geholt. Da habe ich gemerkt, dass da Themen sind, die mich ein Leben lang begleiten werden. Aber wer sucht nicht nach sich selbst, dem inneren Ich oder Selbstbestimmung? Wer fragt sich nicht, hätte sich etwas geändert, wenn mein Leben so oder so verlaufen wäre? Aber ich möchte an meine Freundinnen weiter geben, dass sich das nicht lohnt. Ich möchte, dass man nach vorne guckt. Jeder Mensch kann sein Glück irgendwo finden. Man muss es nur wollen und aufarbeiten."