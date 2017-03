Vertragspoker beendet Härtel verlängert beim FCM

Härtel übernahm den FCM im Sommer 2014 und führte die Mannschaft in seiner ersten Saison zur Regionalliga-Meisterschaft und zum Aufstieg in die 3. Liga. Dort wurde Magdeburg auf Anhieb Vierter und qualifizierte sich für den DFB-Pokal. Aktuell liegt der FCM auf dem zweiten Platz und könnte im Sommer in die 2. Bundesliga aufsteigen.