MDR SACHSEN-ANHALT: Heute vor 15 Jahren hat der SC Magdeburg als erster deutscher Verein die Champions League gewonnen. Frank Martin, Sie waren als Reporter dabei. Welche Erinnerungen haben Sie denn an das Spiel?

Frank Martin: "Das ist natürlich schon eine ganze Weile her. Aber ich glaube, es war das spektakulärste und emotionalste Spiel, das Handball-Magdeburg bis heute erlebt hat. Die damalige Bördelandhalle war mit 10.000 Besuchern ausverkauft. Die Zuschauer haben in Dreier- und Viererreihen gestanden. Damals durfte man sogar noch Bierkästen mit reinnehmen. Die haben die Leute in die zweite oder dritte Reihe gestellt und sind draufgeklettert, um das Spiel besser beobachten zu können.

Im Hexenkessel gegen die Ungarn Fotex Veszprem hat der SC Magdeburg im Hinspiel knapp mit 21:23 verloren. Hexenkessel deshalb, weil ich noch genau weiß, es ist eine kleine Halle gewesen. Hinter dem einen Tor stand der Fanblock von Veszprem. Vor dem Spiel sangen die immer die Nationalhymne. Dann hatten sie diese Gaströten, und es war ein Heidenspektakel in dieser Halle.

Aber im Rückspiel war auch eine sensationelle Stimmung. Die beste, die der SCM je erlebt hat. Da bekommt man heute noch Gänsehaut, wenn man das Spiel Revue passieren lässt." Torwart Sune Duevang Agerschou, Bennet Wiegert, Torwart Christian Gaudin, Stefan Kretzschmar und ein Fan feiern. Bildrechte: IMAGO

Das Spiel endete 30:25 für den SCM. Das klingt relativ eindeutig, aber war es das auch tatsächlich?

"Vom Spielverlauf her glaube ich, es war nicht so eindeutig. Die Ungarn haben lange am SCM drangeklebt, der ein paar Probleme hatte. Hinten raus kam die Mannschaft aber immer besser ins Spiel, auch weil sie von den Fans getragen wurde. Es war wieder einmal ein überragender Olafur Stefansson, damals ja Lenker und Denker im Spiel der Magdeburger. Und auch Christian „Kiki“ Gaudin, der Franzose im Tor, hat prima gehalten. So haben das die Magdeburger mit dem Wind der Zuschauer ins Ziel getragen."

Was war denn die entscheidende Szene auf dem Weg zum Titel?

"Das entscheidende Spiel war für mich das Viertelfinale. Da musste der SC Magdeburg gegen RK Celje antreten, aus Slowenien. Das war damals auch eine ganz knifflige Aufgabe, weil der SCM das Hinspiel nicht in der Bördelandhalle austragen konnte. Dort fand eine andere Veranstaltung statt. Deshalb ist der Verein nach Berlin in die Max-Schmeling-Halle ausgewichen und hat prompt 29:31 verloren. Das war schon ein großes Manko für das Rückspiel. Dort in Celje hat dann möglicherweise ein Mann die Champions League für den SCM gewonnen: Nenad Perunicic.

Der hat drei oder vier Sekunden vor dem Ende den Ball in die Maschen geknallt. Magdeburg hat mit drei Toren Vorsprung gewonnen und stand dann im Halbfinale.

Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil der Kollege Jens Lampe damals vor Ort war. Wir hatten in Magdeburg noch Bandmaschinen, um die Reportage mitzuschneiden. Der Bandriemen wurde immer länger, weil aus den letzten paar Sekunden fast zehn Minuten Reportage wurden. Da wurde natürlich viel diskutiert. Auch die Fernsehbilder habe ich noch gut vor Augen. Es gab einen riesigen Haufen von jubelnden SCM-Spielern, die alle aufeinander lagen. Also ich glaube, Nenad Perunicic hat mit diesem Tor den Weg geebnet, dass der SC Magdeburg die Champions League gewinnen konnte."

Der SCM ging als Deutscher Meister in die Saison, hat in der Liga aber relativ schwach gespielt. In der Champions League brillierte die Mannschaft dagegen. Wie erklärte sich diese Diskrepanz damals?

Frank Martin erinnert sich an das Finale von 2002. Bildrechte: MDR/Jörn Rettig So richtig konnten wir das alle damals nicht beantworten. Gleich das erste Spiel gegen Eisenach ging ja verloren, das war eine Sensation. Dann folgte eine deftige Niederlage gegen Großwallstadt, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht war die Mannschaft nach dem Meistertitel noch ein bisschen satt. In der Champions League lief es dagegen wie geschmiert. Da gab es die Ausscheidungsspiele gegen Skopje und Chambery, wo Magdeburg relativ locker weiter kam. Dann folgten ja die Spiele gegen Celje, Kolding und Veszprem. Aber warum es in der Meisterschaft nicht so gut lief? Manchmal ist es so. Die Mannschaft war Meister geworden und hat dann vielleicht den Kopf zu weit oben getragen. Aber sie hat sich ja dann auch in der Liga wieder gefangen. Und wenn man die Champions League gewinnt, kann man auch mal die Meisterschaft links liegen lassen."

Worin unterscheiden sich die Spielertypen der damaligen SCM-Mannschaft von der heutigen?

"Der Handball hat sich natürlich in den vergangenen 15 Jahren extrem weiterentwickelt. Mir persönlich fehlt ein „Shooter“, wie Nenad Perunicic. Heutzutage macht das Michael Damgaard, der ähnlich spielt, aber ganz anders in das Spiel eingebunden ist. Die Mannschaft war damals von Alfred Gislason sehr gut zusammengestellt. Heute ist sie es auch wieder, muss man ehrlicherweise sagen. All zu große Unterschiede gibt es kaum, aber vielleicht hatte Magdeburg damals den einen oder anderen Typen mehr in der Mannschaft. Wie zum Beispiel Stefan Kretzschmar oder Joel Abati. Das fehlt mir heute so ein bisschen – Spieler, die ein bisschen ‘ne Ecke und ‘ne Kante haben."

Wann sehen wir den SC Magdeburg denn mal wieder in der Champions League?

"Ich würde mir natürlich wünschen, dass es schnell passiert. Aber momentan gibt es in der Liga die drei großen Vereine Kiel, Flensburg und die Rhein-Neckar Löwen – auch wenn Kiel gerade etwas schwächelt. Da braucht der SCM sicher gehörig Glück, um in diese Phalanx mal einzubrechen. Auch die Füchse Berlin wollen da ja mit rein.