Gründe für die schwache Saison

Über die Gründe für das schwache Abschneiden und die vielen wechselhaften Vorstellungen sind sich Verantwortliche und Beobachter weitgehend einig.

Falsche Transfers: Im Sommer wurde der Kader runderneuert. Langjährige Stützen, wie etwa Troy Bigam oder Matt Abercrombie verließen den Verein. Ziel war es, das Team zu verjüngen. Auch wollte Trainer Georgi Kimstatsch den Spielstil verändern. Doch rückblickend muss Bulls-Präsident Daniel Mischner zugeben: "Wir haben in unserer Personalpolitik im Sommer Fehler gemacht." Neuzugänge wie Marvin Tepper, Jakub Wiecki oder Jan Homer konnten nicht überzeugen und mussten noch während der Saison wieder gehen.

Unerfahrener Trainer: Es war die erste komplette Saison von Georgi Kimstatsch als Cheftrainer. Zuvor war er Spieler, Nachwuchstrainer, Scout und Sportdirektor bei den Saale Bulls. In der vergangenen Saison hatte er den Cheftrainerposten interimsweise übernommen. Doch ihm fehlte es offenbar an Erfahrung und, so erzählt man es sich rund um den Eisdom, auch an der nötigen Durchsetzungsfähigkeit. Im Februar wurde er von seinen Aufgaben entbunden. Kapitän Jörg Wartenberg empfahl in seinem Saisonfazit knallhart, dass der Verein mehr Geld in die Hand nehmen und einen "vernünftigen Trainer mit Erfahrung" holen soll. Zum Saisonende übernahm der verletzte Stürmer Danny Albrecht die Verantwortung an der Bande.

Mittelmäßige Ausländer: Mit dem Duo Igor Bacek und Jan Homer gingen die Saale Bulls in die Saison. Pro Team sind nur zwei Ausländer, sogenannte Kontingentspieler erlaubt, deshalb lasten auf ihnen immer besondere Erwartungen. Bacek und Homer waren nicht schlecht, aber eben auch nicht überragend. Sie konnten punktemäßig nicht mit den ausländischen Spielern anderer Vereine mithalten. Auch der Wechsel von Homer zu Vaclav Meidl änderte daran nichts. Auch bei dem Thema wurde Kapitän Wartenberg deutlich: "Der Verein muss zwei brutale Ausländer holen, die alles zusammen schießen. So wie bei den anderen Teams, wo die Kontingentspieler die entscheidenden Tore machen." Igor Bacek (Nummer 11) war einer der Kontingentspieler bei den Saale Bulls. Bildrechte: IMAGO

Viele Verletzungen: Insbesondere in der Zwischenrunde, die seit Januar gespielt wurde, hatten die Saale Bulls mit ungewöhnlichem Verletzungspech zu kämpfen. Im Spiel gegen Herne standen Mitte Februar nur noch neun Feldspieler zur Verfügung. Normalerweise sind es mindestens doppelt so viele. Besonders schwer wog der Ausfall von Stürmer Danny Albrecht, dessen Abschlussqualitäten in der entscheidenden Saisonphase schmerzlich vermisst wurden.

Wie es bei den Saale Bulls jetzt weitergeht

Schon während der Saison hielten sich hartnäckige Gerüchte, dass Danny und Sebastian Albrecht den Verein verlassen werden. Das wurde vom Verein mittlerweile auch bestätigt. Danny Albrecht war anderthalb Jahre lang der beste Stürmer der Saale Bulls. Ihn zieht es offenbar nach Herne. Sebastian Albrecht wurde in seiner Zeit bei den Saale Bulls zwei Mal zum besten Torhüter der Oberliga gewählt. Nun will er sich wahrscheinlich in der DEL 2 beweisen. Der Abgang der beiden ist nicht nur ein sportlicher Verlust. Er könnte für andere Spieler auch ein Indiz sein, wie es um die Perspektiven des Vereins tatsächlich bestellt ist. Der Mannschaft steht auf jeden Fall erneut ein großer Umbruch bevor. Torhüter Sebastian Albrecht verlässt die Saale Bulls. Bildrechte: IMAGO

Einleiten muss diesen der neue Trainer. Wer es wird, ist noch nicht bekannt. Kurios wirkte in diesem Zusammenhang eine Anzeige, die die Hallenser vor ein paar Tagen in der Fachzeitschrift "Eishockey News" veröffentlichten. Dort suchten der Verein nach einem neuen Übungsleiter. Will man es positiv sehen, kann man sagen, die Saale Bulls wollen eine möglichst große Bandbreite verschiedener Kandidaten. Negativ betrachtet könnte man eine gewisse Hilflosigkeit bei der Suche unterstellen.

Zum Ende der Saison wurde im Umfeld auch die finanzielle Überlegenheit anderer Verein ins Feld geführt, wenn es darum ging, die mittelmäßige Saison zu begründen. Vor Saisonbeginn sah Präsident Mischner die Bulls mit einem Etat von 800.000 Euro jedoch in der Spitzengruppe der Liga. Auch hier ist unklar, welche Perspektive die Saale Bulls tatsächlich haben. Vom avisierten Aufstieg in die zweite Liga will Mischner jedenfalls nicht abrücken.

Der Hauptgrund für die Saisonabschluss-Party ist also diesmal tatsächlich, dass man die Saison irgendwie überstanden hat. Die Fans ficht das nicht an, sie werden trotzdem kommen. Um zu feiern und sich von ihren Lieblingen zu verabschieden. Denn einen Großteil der Spieler werden sie nach dem Sommer nicht mehr in Halle sehen. Doch mit jeder Verpflichtung in der Sommerpause wird die Hoffnung wieder steigen, dass es nächstes Jahr endlich klappt, mit dem ersehnten Aufstieg.