Landespokal-Auslosung Das sind die Paarungen der ersten Runde

Noch träumen 67 Mannschaften vom ganz großen Coup: Die Landespokal-Saison 2017/2018 wurde am Montagnachmittag im Landesfunkhaus des MDR Sachsen-Anhalt mit der ersten Auslosung der Spielzeit eröffnet. Für den Wettbewerb sind alle Mannschaften ab den Landesligen sowie die Kreis- und Stadtpokalsieger startberechtigt. Einzig der Stadtfachverband Magdeburg verzichtete auf eine Meldung, weil der Stadtpokalsieger MSC Preussen über die Ligazugehörigkeit qualifiziert und der Finalteilnehmer 1. FC Magdeburg II nicht startberechtigt ist.

Somit befanden sich am Montagnachmittag 67 Teams in den Lostöpfen. Eine Ausscheidungsrunde ist somit notwendig, um das Starterfeld von 64 Mannschaften für die erste Hauptrunde zu ermitteln. Die Auslosung der ersten Hauptrunde erfolgte nach einer territorialen Untergliederung in den Bereich Nord und Süd. Die Mannschaftszuordnung der Lostöpfe richtete sich nach den Spielklassen.