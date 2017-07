Leichtathletik-Duo Mit der Niere des besten Freundes

Marcel March kann es gar nicht oft genug sagen. Also meinte er auch am Dienstag beim Besuch im Landesfunkhaus von MDR SACHSEN-ANHALT in Richtung seines Kompagnons: "Danke an dieser Stelle nochmal." Paul Hünecke, der lächelte und erklärte dann ernst: "Das war eine lebensrettende Maßnahme. Für mich war es damals glasklar, dass ich mich anbiete."

Es ist erst ein Jahr und acht Monate her, dass Marcel March von seinem Freund Paul Hünecke eine Niere gespendet bekam. Acht Menschen aus seinem unmittelbaren Umfeld, darunter seine Mutter, hatten sich damals für ihn testen lassen. Am Ende kam nur die Niere seines allerbesten Freundes in Frage. Beide kennen sich aus ihrer Zeit auf dem Sportinternat – länger als 20 Jahre inzwischen. Und beide zählen noch immer jeden Tag seit dem 10. November 2015, dem Tag der Transplantation, dem zweiten Geburtstag von Marcel March.

Für die besten Freunde gibt es nur einhundert Prozent plus X. "Bei Paul gibt es nur 120 Prozent in allem, was er tut", sagt Marcel March. "Das war auch früher schon so." In der Vorbereitung auf die World Games der Organtransplantierten überließen sie nichts dem Zufall. March trainierte viel mit dem Deutschen Vizemeister im Diskuswerfen, Martin Wierig. Hünecke fuhr oft nach Feierabend von Wolfsburg nach Halle zu Hardy Gnewuch. Der erfahrene Leichtathletiktrainer erstellte minutiöse Trainingspläne für ihn, genau getimt bis zu den Wettkampftagen in Malaga. "Dass ist das, was mich in der Arbeit mit ihm antreibt: Dass es in der heutigen Zeit noch Leute gibt, die Werte haben und Freundschaften schätzen, nicht alles nur des Geldes wegen machen", sagt Gnewuch.