MBC-Manager Martin Geissler "Das ist unser großer Trumpf"

Erst der Auftaktsieg gegen Mitaufsteiger Oettinger Rockets, dann zwar zwei Niederlagen, aber starke Auftritte gegen die letztjährigen Play-off-Teams aus Bayreuth und Berlin: Der Mitteldeutsche Basketball Club (MBC) ist vielversprechend in die Saison gestartet. Das Team von Cheftrainer Igor Jovovic hat bewiesen, dass es in der Basketball-Bundesliga (BBL) konkurrenzfähig ist.

Am Freitag reist Weißenfels nach Tübingen, am Sonntag gastiert Frankfurt in der Stadthalle. Vor dem Doppelspielwochenende hat sich Oliver Leiste mit MBC-Manager Martin Geissler, 32 Jahre alt, über die Eindrücke der ersten Saisonwochen unterhalten.

Geissler: (lacht) Ja, das wäre am besten. Heute sind wir Tabellenelfter. Es wäre schön, wenn das bis zum Saisonende so bleibt.

Wir haben schon erwartet, dass unsere Spieler auch Leistungsträger sein können, sonst hätten wir sie nicht verpflichtet. Aber natürlich ist es schön zu sehen, dass alle verstanden haben, was es heißt, für den MBC in der BBL zu spielen. Du darfst nie nur mit achtzig Prozent in die Spiele gehen, sondern immer mit einhundert Prozent. Wir müssen immer an die Leistungsgrenze gehen – gegen jeden Gegner. Vor allem unsere Veteranen bringen das bislang super auf das Parkett. Ich freue mich zum Beispiel aber auch sehr, dass Kruize Pinkins, letztes Jahr einer der Topspieler in der Pro A, bislang zu den positiven Überraschungen in der BBL gehört.