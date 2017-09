Erstklassig – die Kolumne über den MBC Fünf Gründe für den Klassenerhalt

Das Krebs-Drama um Sergio Kerusch, die zahlreichen Verletzungen, der zwangsläufige Umbau des Kaders – hinter dem Mitteldeutschen Basketball Club (MBC) liegt eine Horror-Vorbereitung! Dabei sah anfangs alles so gut aus. Manager Martin Geissler und Chefcoach Igor Jovovic hatten Mitte August eine vielversprechende Mannschaft zusammengestellt. Doch nun ist die Trainingswoche vor dem Bundesliga-Start am kommenden Sonnabend (20.30 Uhr) daheim gegen die Oettinger Rockets die erste als vollständiges Teams.

Hinzu kommen die Finanzen: Mit etwa 1,75 Millionen Euro arbeitet Weißenfels mit dem kleinsten Etat der Beletage. Die meisten Experten haben den Aufsteiger als Top-Abstiegskandidaten – neben den Oettinger Rockets und Braunschweig – auf dem Zettel. Und doch gibt es gute Gründe, warum der MBC den Klassenerhalt packen kann:

1) Das Rollenverständnis

Spieler, Trainer und Vereinsbosse wissen: "Wir sind der Underdog." Und sie nehmen diese Rolle an. Sie wissen, dass es Niederlagen geben wird. Zahlreiche sogar. Programme wie Bamberg, Oldenburg, Berlin, Ulm oder Müchen bewegen sich finanziell wie sportlich in anderen Sphären. Dann gibt es etablierte Erstligisten – und dann im Kreise der Abstiegskandidaten den MBC. Das motiviert das Team. Sie wissen, dass Misserfolge schnell abgehakt werden müssen. Das wird wichtig sein, um nicht zu verkrampfen.

Manager Geissler meint: "Wir müssen unsere Siege holen. Natürlich so früh wie möglich, aber eigentlich egal, wann." Sechs Erfolge reichten in der vergangenen BBL-Saison zum Klassenerhalt. 34 Spieltage gibt es. "Wir dürfen nicht in Panik verfallen, sollte es zu Saisonbeginn nicht gleich rund laufen", sagt Geissler. Die Mannschaft genießt Vertrauen. Unruhe wird nicht so schnell aufkommen. Ein gutes Arbeitsklima. Verein und Fans wissen aus den bisherigen zehn Erstligaspielzeiten, wie sich Abstiegskampf anfühlt. "Diese Erfahrung", meint Geissler, "müssen wir nutzen."

2) Der Trainer

Igor Jovovic ist ein Gewinnertyp. Der Mann aus Montenegro hat in seiner Heimat zahlreiche Titel gesammelt. Im vergangenen Jahr wagte er den Schritt nach Deutschland – und führte den MBC souverän zum direkten Wiederaufstieg. Nun wird er lernen müssen, den Umgang mit Pleiten in der Mannschaft zu moderieren. Das ist ihm zuzutrauen. Jovovic findet bislang den richtigen Ton. Seine direkte Art kommt an: "Wenn ich jemanden kritisiere, ist das konstruktiv und nicht persönlich gemeint. In einer Mannschaft sollte nichts verborgen bleiben. Probleme müssen offen angesprochen werden, sonst rächt sich das im Saisonverlauf irgendwann", sagt Jovovic.

Dass er mit seinen bald 35 Jahren – Jovovic feiert am 16. Oktober Geburstag – der jüngste Trainer der BBL ist? Interessiert ihn nicht: "Es geht nicht um das Alter, es geht um Respekt", sagt er. Und diesen hat sich Jovovic in Weißenfels längst erarbeitet. Er ist ehrgeizig. Er arbeitet taktisch und überlässt nichts dem Zufall. Während der Saison zählt für den Vater zweier Töchter nur Basketball. Igor Jovovic wird sich aufopfern für die Mission Klassenerhalt – und seine Spieler werden ihm folgen. Hinter Chefcoach Igor Jovovic (l.) und Manager Martin Geissler liegen nervenaufreibende Wochen. Bildrechte: IMAGO

3) Das Talent

Kampf. Leidenschaft. Mut. Diese Tugenden müssen für den MBC zur Selbstverständlichkeit werden. Die anderen Bundesligisten verfügen über große Qualität im Kader. Doch auch wenn Weißenfels zu den Abstiegskandidaten zählt: Der Aufsteiger hat ein talentiertes Team zusammen. Rufen sämtliche Spieler ihr Potenzial ab, dürfen die Fans sich große Hoffnungen machen.

Da wären Spielmacher Marcus Hatten (36 Jahre alt), Center Djordje Pantelic (33) und Kapitän Malte Schwarz (28), die als Routiniers vorangehen sollen. Und dann Profis wie Lamont Jones (27), Jordan Sibert (25) oder Djordje Drenovac (25), die ihr Können bereits in anderen europäischen Ligen bewiesen haben. Auch letztjährige Zweitligaspieler wie Till Gloger (24) und Kruize Pinkins (24) offenbarten in den vergangenen Testspielen ihr Potenzial. "Ich bin überzeugt, dass wir dieses Jahr eine Mannschaft haben, die dem Optimum entspricht, was finanziell möglich war", sagte Martin Geissler kürzlich dem Fachmagazin "BIG" – und hatte Recht damit.

4) Der Zusammenhalt

Die Verschworenheit war bereits in der vergangenen Spielzeit eine große Stärke des MBC. Zum einen innerhalb der Mannschaft, zum anderen im Zusammenspiel mit den Fans. "Sie sind unser sechster Mann", meint Centerspieler Djordje Pantelic. Der MBC hofft am Sonnabend zum Auftakt-Derby gegen die Oettinger Rockets, die aus Gotha stammen, mittlerweile aber in Erfurt spielen, auf 2.500 Zuschauern in der Stadhalle Weißenfels.

Wir dürfen nicht in Panik verfallen, sollte es zu Saisonbeginn nicht gleich rund laufen. MBC-Manager Martin Geissler

Auch auf das Klima im Team wurde wieder großen Wert gelegt: Während des Trainingslagers in Slowenien stand gemeinsames Wildwasser-Rafting auf dem Programm. Am vergangenen Sonntag weilte die Mannschaft gemeinsam bei einem Mittelalter-Dinner. Die Chemie stimmt. Die großen Aufgaben warten noch in Gestalt von Niederlagen auf die Gruppe. Doch die Chancen stehen gut, dass die Wölfe auch schlechte Phasen gemeinsam überstehen werden.

5) Der Basketballgott

Was das für ein Grund sein soll? Kein logisch nachvollziehbarer. Aber der Basketballgott sollte sich allmählich auf die Seite der Weißenfelser schlagen. Denn das Schicksal meinte es bislang alles andere als gut mit dem MBC. Der größte Schock war die Krebsdiagnose für Flügelspieler Sergio Kerusch. Der 28 Jahre alte Deutsch-Amerikaner durchläuft aktuell seine Chemotheraphie. Die Unterstützung seiner Mitspieler und der Fans ist ihm gewiss. Der MBC spielt in dieser Saison für Kerusch – und hofft auf eine baldige Genesung des Sympathieträgers.

Kurz nach der niederschmetternden Diagnose sagte der gläubige Kerusch: "Das wird alles einen Grund haben. Gott hat einen Plan mit mir. Aus dieser dunklen Situation wird etwas Großes entstehen. Ich will in dieser Saison noch auf All-Star-Niveau Bundesliga-Basketball spielen und mit dem MBC den Klassenerhalt schaffen." Kerusch meinte: "Es ist nur eine Frage der Zeit."

Über den Autor Daniel George ist zwar zwei Meter lang. Zum Basketball-Profi hat es trotzdem nicht gereicht. Dafür für eine stabile Karriere beim TSV Niederndodeleben, dem besten Dorfverein der Welt.



Weil das eigene sportliche Talent überschaubar war, konzentrierte sich der 25-Jährige früh auf das journalistische Handwerk. Der gebürtige Magdeburger berichtete bereits über zahlreiche Klubs aus Sachsen-Anhalt: die BSW Sixers, die Aschersleben Tigers, den BBC Magdeburg oder den BC Anhalt aus Dessau.



Nun schreibt er in seiner Kolumne "Erstklassig" für MDR SACHSEN-ANHALT regelmäßig über den Mitteldeutschen BC.

