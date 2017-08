Über sich selbst reden? Gar ein Eigenlob verteilen? Mag Philip Türpitz überhaupt nicht. Kurz nippt er an seiner Johannisbeer-Schorle, ehe er meint: "Ja, es läuft auch für mich persönlich ganz gut." Dann kommt das aber: "Die Mannschaft ist das Wichtigste, dass wir zusammen Erfolg haben", sagt der 26-Jährige im Gespräch.

Der Drittligist ist mit sechs Pflichtspielsiegen in Serie hervorragend in die Saison gestartet. Und der 1,78 Meter große Zugang aus Chemnitz hat einen großen Anteil daran. Doch wann immer das zur Sprache kommt, lenkt Türpitz den Fokus zurück auf das Team.

Ein Gespräch über die Erfolgsserie des FCM, seine Tattoos, das Leben eines Profis in Liga drei, Lehren aus seiner Zeit beim FC Schalke 04 und den Transfer-Irrsinn im Fußballgeschäft:

MDR SACHSEN-ANHALT: Herr Türpitz, schauen wir auf die Fakten: sechs Pflichtspielsiege in Serie für den FCM, drei Tore und fünf Vorlagen für Sie – überrascht, dass es so gut läuft?

Türpitz: Nicht wirklich. Wir haben in der Vorbereitung sehr hart gearbeitet. Das zahlt sich jetzt aus. Wir sind froh, dass unsere Arbeit belohnt wird.

Und Sie haben einen großen Anteil am Erfolg.

Es ist schön, dass ich mich gut einbringen kann. Aber was zählt, ist der Erfolg der Mannschaft.

Zur Person Philip Türpitz wurde am 23. August 1991 in Laupheim, Baden-Württemberg geboren. Der Offensivspieler kickte in der Jugend für den SSV Ulm, wechselte später zu den Stuttgarter Kickers, mit denen er 2012 in die dritte Liga aufstieg. Nach zwei Jahren in der Reserve des FC Schalke 04 führte ihn sein Weg für ein halbes Jahr nach Lotte. Ab Sommer 2014 kickte Türpitz bis zu seinem Wechsel nach Magdeburg dann für den Chemnitzer FC.

Mit über einhundert absolvierten Partien kennen Sie sich aus in Liga drei. Ein großer Vorteil, oder?

Klar. Das ist jetzt mein viertes Jahr in der dritten Liga. Ich weiß, wie die Liga funktioniert: Das Spiel ist sehr körperbetont. Es geht viel über den Kampf, über den Willen.

Damit kommt nicht jeder Spieler klar.

Viele Spieler tun sich damit schwer. Manche unterschätzen die Liga, gerade wenn sie von oben kommen. In der zweiten Liga musst du vielleicht spielerisch besser sein, aber die dritte Liga ist kämpferisch sehr anspruchsvoll.

Und sehr ausgeglichen. Das berühmte "Von-Spiel-zu-Spiel"-Denken ist also wirklich der einzig richtige Weg?

Anders geht es gar nicht. Das ist die beste Methode. Wenn du rumspinnst und verkündest, dass du zu dem und dem Zeitpunkt so und so viele Punkte auf dem Konto haben möchtest, setzt du dich gerade in der Öffentlichkeit doch nur unnötig unter Druck. Priorität hat für uns der Erhalt der dritten Liga. Wenn wir im Winter schon 45 Punkte haben sollten, passen sich die Ziele doch automatisch an. Jetzt vom Aufstieg zu sprechen, wäre eine Katastrophe. Absoluter Schwachsinn.

Spüren Sie im Umfeld solche Gedanken denn schon?

Im Moment ist das noch kein großes Thema. Natürlich reden alle über unseren Lauf und darüber, dass wir erfolgreichen Fußball spielen. Und das ist ja auch schön. Das haben wir uns verdient. Jetzt müssen wir aber genau so weitermachen. Artistisch: Philip Türpitz hat in dieser Drittligasaison bereits drei Tore erzielt und fünf vorbereitet. Bildrechte: IMAGO

Sie haben jetzt schon so viele Scorerpunkte auf dem Konto wie in der gesamten vergangenen Saison.

Letztes Jahr habe ich in Chemnitz nicht so viel Spielzeit gesehen. Mit drei Toren und fünf Vorlagen war meine Statistik für einen Außenbahnspieler trotzdem noch anständig. Die Spielzeiten davor waren für mich persönlich schon besser. Gerade das erste Jahr, als ich sieben Tore erzielt habe. In der vergangenen Saison habe ich dann gemerkt, dass ich an einem Punkt angekommen bin, wo ich stehenbleibe. Es musste sich etwas ändern. Ich habe mich in Chemnitz extrem wohlgefühlt. Aber was am Ende alles rausgekommen ist, mit dem Finanzloch, mit dem Bangen um die Lizenz, das war nicht schön. Außerdem wusste ich lange nicht konkret, wie mit mir geplant wird. Und ich bin ein Spieler, der Sicherheit braucht. Ich will wissen, was Sache ist.

Weil das auch für das Privatleben wichtig ist, für Sie als Mensch, nicht nur als funktionierender Profi?

Ganz genau. Wir Fußballer haben den besten Job der Welt. Da kann sich keiner beschweren. Aber es steckt viel mehr dahinter als diese 90 Minuten am Wochenende. Die ganze Woche ist durchgeplant. Training, Regeneration, PR-Termine. Da fährst am Freitag zu einem Auswärtsspiel, am Samstag spielst du, am Sonntag ist Training. Da musst du erstmal jemanden finden, der das mitmacht.

Mathias Fetsch vom Halleschen FC hat in einem Interview mit der Bild-Zeitung neulich gesagt: "Wegen Profifußball bin ich Single."

Ich auch. Ich hatte eine lange Beziehung, fünf Jahre lang. Aber die ist auch wegen dem Beruf gescheitert. Es war eine Fernbeziehung. Wenn du dich dann nicht so oft siehst, ist es schwierig. Auch meine Eltern oder alten Freunde sehe ich nicht so oft. Aber das nimmst du gerne in Kauf, weil du den Fußball liebst.

Es steckt viel mehr dahinter als diese 90 Minuten am Wochenende. Über das Leben als Profi-Fußballer

Und die Zeit des Profitums ist begrenzt. Das Leben nach dem Fußball kommt spätestens mit Mitte, Ende 30.

Stimmt. Und als Regionalliga- oder Drittligaspieler musst du dir Gedanken machen, was nach der Karriere kommt. Wenn du jahrelang in der ersten Liga gespielt und dich nicht ganz dumm angestellt hast, was deine Finanzen angeht, musst du dich nach der Karriere nur damit beschäftigen, wie du den Tag verbringst – ob du Golf spielst oder was auch immer. Bei uns ist das anders. Aber in jungen Jahren solltest du dir darüber keine allzu großen Gedanken machen, sondern dich voll auf deinen Job als Fußballer konzentrieren.

Das tun Sie. Vor allem Ihre Dribblings begeistern das Publikum. Sie lieben solche Aktionen, oder?

Mir macht es großen Spaß, den Ball am Fuß zu haben. Ich gehe gerne ins Dribbling. Ich gehe gerne ins Eins-gegen-Eins. Dass es dann klappt, da gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Aber ich weiß, was ich kann und ich glaube an mich.

Welche Rolle spielt Glauben in Ihrem Leben?