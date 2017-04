Nach der Pokalniederlage Warum Fußball in Halle nicht mehr wichtig ist

Gründe für Niederlage und Negativentwicklung

Doch worin liegen die Gründe für die Niederlage gegen den FCM und die negative Tendenz in der Rückrunde?

Am Mittwoch zunächst einmal an eigenen Fehlern: Die Tore gegen Magdeburg legte sich der HFC im Prinzip selbst ins Netz. In der ersten Halbzeit konnte Torwart Oliver Schnitzler einen harmlosen Kopfball von Jan Löhmannsröben nicht fest halten. In Halbzeit zwei verlängerte der eingewechselte Fabian Baumgärtel eine FCM-Ecke ins eigene Tor. Dem Eckball voraus ging eine skurril anmutende Kopfballstafette mehrerer HFC-Spieler Richtung HFC-Tor. Beim 1:3 traf Tarek Chahed dann in der Nachspielzeit ins leere Tor, weil Schnitzler bei einer Ecke mit nach vorne geeilt war.

Die anderen Gründe sind grundsätzlicher Natur: Der Hallesche FC betrieb einen enormen Aufwand im Aufbauspiel, doch Flanken oder Pässe in den Strafraum war oft viel zu unpräzise. Genau wie die Abschlüsse, die nur selten auf das Tor von Leopold Zingerle kamen. Das gleiche Bild zeigt sich schon in der ganzen Saison. Kapitän Klaus Gjasula legt den Finger in die Wunde: "Wir haben mal wieder die Chancen nicht genutzt, aber irgendwann ist das auch keine Ausrede mehr, sondern Qualität, die fehlt. Ganz einfach." Zudem lade die Mannschaft die Gegner immer wieder zum Toreschießen ein.

Zum Unvermögen kommt dann aber tatsächlich auch jede Menge Pech dazu. Mit 17 Aluminiumtreffern führt der HFC diese Wertung in der 3. Liga an. Zum Vergleich: der FCM traf bislang sieben Mal Pfosten oder Latte. Auch gegen Magdeburg war wieder Pech im Spiel, als Martin Röser in der 50. Minute einen Freistoß auf die Latte setzte.

Wie es jetzt weitergeht

Die restlichen fünf Spiele sind vor allem für die sechs HFC-Kicker, deren Verträge auslaufen, noch mal die Chance, sich zu präsentieren. Entweder für den HFC oder für andere Vereine. Laut Manager Ralph Kühne sollen in allen Fällen zeitnah Entscheidungen fallen. Zuletzt kam von den sechs Spielern nur Florian Brügmann kontinuierlich zum Einsatz.

Im Sommer muss dann vor allem die Durchschlagskraft in der Offensive verbessert werden – mit neuen Angreifern. Allerdings wird der HFC den Personaletat um 200.000 Euro reduzieren – auch eine Folge der wahrscheinlich ausfallenden Pokaleinnahmen. Zudem ist von den höheren Sponsorenzuwendungen, die Oberbürgermeister Bernd Wiegand großspurig angekündigt hat, bislang nichts zu sehen. Die Suche nach offensiver Verstärkung wird dadurch nicht leichter. Die Verantwortlichen beim HFC werden sich also etwas einfallen lassen müssen, um die negative Stimmung im Umfeld wieder umzukehren. Die Fans wollen Zeichen sehen, dass der Verein den ersehnten Aufstieg im kommenden Jahr tatsächlich ernsthaft angehen will. Angekündigt wurde es für die kommende Saison. Im Song von Fettes Brot stellt sich am Ende übrigens raus, dass Fußball auch für enttäuschte Fans immer noch wichtig ist. Und vielleicht ist er es ja auch bald wieder beim Halleschen FC.

