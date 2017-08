Verzicht auf Kollektivstrafen So reagieren HFC und FCM auf die DFB-Erklärung

Bahnt sich Entspannung im sich zuletzt zuspitzenden Konflikt zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und den Ultragruppierungen an? DFB-Präsident Reinhard Grindel ging in einer Erklärung am Mittwoch einen Schritt auf die Anhänger zu: Der 55-Jährige signalisierte Gesprächsbereitschaft und sprach sich überraschend für eine vorübergehende Aussetzung von Kollektivstrafen aus.

"Wir haben verstanden, dass es um mehr geht. Der Fußball in Deutschland steht auch für Stehplätze, faire Eintrittspreise und die 50+1-Regel. Der DFB meint es mit dem Angebot zum Dialog ernst", so Grindel. Weiter hieß es: "Der DFB empfiehlt seinem Kontrollausschuss, bis auf Weiteres darauf zu verzichten, Strafen zu beantragen, die unmittelbare Wirkung auf Fans haben, deren Beteiligung an Verstößen gegen die Stadionordnung nicht nachgewiesen ist. Wir wollen für diesen Zeitraum keine Sanktionen wie die Verhängung von Blocksperren, Teilausschlüssen oder Geisterspielen."

In den vergangenen Wochen und Monaten hatten verschiedene Ultragruppierungen mit zahlreichen Aktionen immer wieder gegen den DFB und sein aus ihrer Sicht willkürliches Strafmaß protestiert. Zuletzt war das auch beim DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Bundesligisten FC Augsburg (2:0) zu beobachten: Beide Fanlager solidarisierten sich, sangen minutenlang im Wechsel "Scheiß DFB, Scheiß DFB." Auch von den Ultras des Halleschen FC waren solche Sprechchöre in den vergangenen Wochen immer wieder zu hören. Wie reagieren die Drittligisten aus Sachsen-Anhalt und ihre Anhänger nun auf die Erklärung des DFB?

FCM-Ultra: "Der Vertrauensverlust ist groß"

Beim FCM wurde die Erklärung des DFB-Präsidenten positiv aufgenommen. "Die Erklärung seitens des DFB wird vom 1.FC Magdeburg uneingeschränkt geteilt. Den Dialog mit den Fans anzunehmen, ist ein vernünftiger Weg", sagt Geschäftsführer Mario Kallnik. "Voraussetzung hierfür bleibt, dass Gewalt und die Gefährdung der Gesundheit von Zuschauern nicht toleriert werden darf." Zum Beispiel durch Pyrotechnik.

Über den Verzicht auf Kollektivstrafen sagte Kallnik: "Die Kollektivbestrafung wird seitens des FCM nicht als geeignete Maßnahme zur Durchsetzung von friedlichen emotionalen Fußballspielen angesehen." Die Entscheidung sei demnach ein richtiger Schritt. "Grundsätzlich bedarf es eines transparenten und angemessenen Strafsystems. Voraussetzung für eine Kollektivstrafe könnte der Vergleich der Verhältnismäßigkeit sowie der Betrachtung der vorangegangenen Strafen sein."

Auch im "Block U", der Ultragruppierung des FCM, hätte niemand mit solch einem Statement vom DFB gerechnet. Wobei der Zeitpunkt durchaus Sinn ergibt: Am vergangenen Pokalwochenende eskalierte der Protest insbesondere beim Spiel zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC Berlin. Am Freitag beginnt die neue Bundesliga-Saison. Der Verband wolle mit seiner Erklärung "mit Sicherheit auch erst einmal etwas Wind aus den Segeln nehmen, sie haben den Ball erstmal zu den Ultras gespielt, die sich jetzt untereinander erstmal abstimmen müssen, wie sie darauf reagieren", sagt ein Ultra des FCM, der namentlich nicht genannt werden will. Er meint aber auch: "Das ist ein gutes Zeichen des DFB." Der Verzicht auf die Kollektivstrafen sei ein "Riesenschritt", denn: "Sie waren viele ein Dorn im Auge. Man hatte ja das Gefühl, die Strafen werden mehr oder weniger ausgewürfelt."

Die Ultragruppierungen solidarisierten sich zuletzt gegen den DFB. So besorgten FCM-Anhänger ihren Kollegen aus Rostock sogar Tickets für das Duell beider Mannschaften am 9. September, weil der Gästeblock aufgrund einer Strafe gegen die Hansa-Ultras geschlossen bleiben muss. "Wir wollen uns ein stimmungsvolles Derby nicht nehmen lassen", meint das "Block-U"-Mitglied und merkt an: "Ich gehe davon aus, dass der Druck auf den DFB aufrechterhalten wird. So schnell kannst du Frieden nicht herbeiführen." Wichtig sei, dass den Worten des DFB nun auch Taten folgen würden. Denn: "Der Vertrauensverlust der Ultras gegenüber dem DFB ist groß. Man traut dem Ganzen noch nicht so ganz."

Kritisches Statement der Fanhilfe Magdeburg Die Fanhilfe Magdeburg äußerte sich auf Nachfrage gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT wie folgt zur Grindel-Erklärung:



"Die Fanhilfe Magdeburg nimmt das Angebot von Herr Reinhard Grindel zur Kenntnis. Eine Kultur der Gesprächsbereitschaft seitens der Verantwortlichen des DFB ist begrüßenswert. Dennoch versetzt uns das Angebot eines 'gemeinsamen Dialogs' nicht in Euphorie. Die Empfehlung des DFB an den Kontrollausschuss 'bis auf Weiteres darauf zu verzichten, Strafen zu beantragen, die unmittelbare Wirkung auf Fans haben, deren Beteiligung an Verstößen gegen die Stadionordnung nicht nachgewiesen sind' und temporär auf Kollektivstrafen wie Blocksperren zu verzichten, klingt gut, muss sich aber in der Praxis beweisen. Des Weiteren bleibt die Paralleljustiz der DFB Gerichtsbarkeit bestehen, was wir als einen zentralen Kritikpunkt betrachten.



Wir beobachten, dass der öffentliche Druck auf die Institution DFB wächst. Das ist einem Schulterschluss vieler Fanorganisationen, die an der Basis organisiert sind und eben nicht im Verwaltungsalltag der Verbandsarbeit integriert sind, zu verdanken. Die Aufgabe dieser Autonomie für ein Aufgehen in einer AG 'Faninteressen und Fankultur' sehen wir kritisch.



Der DFB als Dachverband muss zur Kenntnis nehmen, dass die Multiperspektivität und Heterogenität von Fans, unterschiedliche regionale Bedarfe hervor bringt. Ein 'und jetzt Alle zusammen' ist daher von vorne herein zum Scheitern verurteilt. Die größte Schnittmenge gibt es noch immer zwischen Verein und Fans. Hier muss den Vereinen eine höhere Autonomie zugestanden werden, mit eventuellem Fehlverhalten seiner Fans umzugehen. Am Ende des Tages gibt es noch immer die Gesetzte des Bundesrepublik Deutschland, vor denen sich Fans zu aller erst verantworten müssen. Jede weitere Repressionsmaßnahme höhlt dieses Verhältnis aus. Dazu muss der DFB ein Verhältnis finden."

HFC-Präsident Schädlich: "Höhere Geldstrafen könnten Vereine erschüttern"

Andreas Wolf, der Fanbeauftragte des Halleschen FC, zeigte sich ebenfalls überrascht von der Erklärung Grindels: "Damit hat in den Fanszenen wohl kaum jemand gerechnet", sagte er. Aber: "Das ist auf jeden Fall das richtige Zeichen. Ich hoffe sehr, dass es bei den Ultras auch als solches ankommt und anerkannt wird." Vor allem eine Passage besitzt für Wolf große Bedeutung: "Wir müssen im Dialog Vertrauen aufbauen, Missverständnisse ausräumen und gemeinsam klare Linien und Grenzen festlegen", erklärte der DFB-Präsident. Andreas Wolf meint: "In den vergangenen Jahren ist dieser Dialog zwischen Fans und dem DFB viel zu kurz gekommen. Deshalb müssen wir an diese Aussage ansetzen und sie auch in die Tat umsetzen."

Die vom DFB ins Leben gerufene Arbeitsgruppe Fankulturen soll künftig mit mehr Leben gefüllt werden. Zuletzt weilten Vertreter des DFB bei Gesprächen mit Fanvertretern in Dresden. Ultra-Vertreter aus ganz Deutschland waren vor Ort und schilderten ihre Sicht der Dinge. "Wir wollen nach gemeinsamen Wegen suchen, um zu transparenten und gerechten Maßnahmen zur Wahrung eines positiven Stadionerlebnisses zu kommen", erklärte Grindel. "Gleichzeitig wollen wir gemeinsam erörtern, was wir zum Erhalt und zur Verbesserung der Fankultur in unseren Stadien tun können."

Wolf befürchtet allerdings, dass es zumindest am kommenden Wochenende, an dem die Bundesliga-Saison beginnt, erneut zu geplanten Aktionen der Ultras gegen den DFB kommen könnte. Sei es in Form von Spruchbändern oder Schmähgesängen oder dem Einsatz von Pyrotechnik. Am Mittwoch seien solche Aktionen längst geplant und auch in ihrer Umsetzung weit fortgeschritten, so Wolf. Und die Abneigung der Ultras gegenüber dem DFB nahm zuletzt unermessliche Größen an – zum Teil aus nachvollziehbaren Gründen, wenngleich die Protestaktionen ebenfalls zum Teil die Grenzen des guten Geschmacks weit überschritten. Die Saalefront, die Ultragruppierung des Halleschen FC, während einer genehmigten Choreografie samt Bengalos Bildrechte: IMAGO

"Es ist ein gutes Zeichen und der richtige Weg, diese seit vielen Jahren aktuelle Thematik offensiv anzugehen", meint Michael Schädlich, Präsident des Halleschen FC. "Dialog ist dabei die Grundvoraussetzung, wird von uns als Verein seit jeher favorisiert im Umgang mit den Fans." Den vorübergehenden Verzicht auf Kollektivstrafen beurteilt das rot-weiße Vereinsoberhaupt ebenfalls positiv, denn solche Strafen hätten "noch nie dauerhaft abschreckende Wirkung erzielt und stets Fans in Mitleidenschaft gezogen, die sich nichts zu Schulden kommen ließen", sagt Schädlich. "Insofern ist ein künftiger Verzicht absolut zu begrüßen und in unserem Sinne. Allerdings stellt sich zwangsläufig die Frage, wie etwaige Verfehlungen stattdessen geahndet werden. Höhere Geldstrafen können Vereine ebenso in den Grundfesten erschüttern."

Der DFB ist mit der Erklärungen seines Präsidenten einen ersten Schritt in Richtung Frieden zwischen Verband und Ultras gegangen. Sicher ist jedoch: Beidseitig müssen viele weitere folgen.

