Reaktionen zu FCM gegen BVB "Die Atmosphäre wird sensationell"

So richtig konnten sie es gar nicht begreifen beim 1. FC Magdeburg. Wie die Spieler auf das Pokallos reagierten, war irgendwas zwischen Enttäuschung, Staunen und Begeisterung. In Runde zwei des DFB-Pokals trifft der FCM auf Borussia Dortmund. Gespielt werden soll am 24. oder 25. Oktober. Will der Drittligist in die nächste Runde einziehen, muss also erneut ein Sieg gegen einen Bundesligisten her – wie schon vor einer Woche gegen den FC Augsburg (2:0).