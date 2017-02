Einvernehmliche Entscheidung

"Leipzig war unterirdisch", ärgert sich Kimstatsch auch noch Tage später. Doch die Trennung war keine emotionale Reaktion, sondern wohlüberlegt. "Wir haben uns zwei Tage Zeit gegeben, bevor wir gesprochen haben. Das Gespräch mit Präsident Daniel Mischner dauerte dann vier Stunden. Das zeigt schon, dass es dabei um viele kleine Details ging", so Kimstatsch. Schließlich kamen beide Seiten zu dem Schluss, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht, um die bestenfalls mittelmäßige Saison noch zu retten.

Präsident Mischner bedauert die Entwicklung. Bildrechte: MDR/Robert Schimmel Präsident Mischner bedauert den Schritt. Schließlich habe Kimstatsch "gute Skills" gehabt. Er sei ein junger Trainer, der eben noch Erfahrungen sammeln müsse. "Ich hätte ihm die Zeit gerne gegeben" betont Mischner, "doch das ist in so einer Situation leider nicht immer möglich." Trotzdem will der Präsident kein böses Wort über den bisherigen Cheftrainer verlieren. "Georgi war zu 100 Prozent loyal."

Komplizierter Ligamodus Den ersten Teil der Saison bestritten 16 Mannschaften in der Oberliga Nord. Nach 30 Spielen wurde die Liga geteilt. Die besten Acht spielten die in der Meisterrunde weiter, die restlichen Teams in der Abstiegsrunde. Die ersten Sechs der Endtabelle sind für die Play-Offs qualifiziert. Platz 7 und 8 kämpfen mit den ersten beiden Mannschaften der Abstiegsrunde um die restlichen beiden Play-Off-Plätze.



In der ersten Play-Off-Runde trifft der Erste der Tabelle auf den Achten. Platz 2 spielt gegen Platz 7 usw. Nach der Runde bleiben vier Mannschaften übrig. Diese Spielen dann mit den besten teams der Oberliga Südf den einzigen Aufsteiger aus.

Stürmer wechselt auf die Trainerbank

Stattdessen sieht Mischner die Spieler in der Pflicht: "Die Jungs müssen sich jetzt beweisen. Da geht es auch um neue Verträge." Vom bisherigen Saisonziel will er deshalb auch nicht abrücken. "Wir wollen in die Play-Offs und dort eine gute Rolle spielen." In den kommenden Wochen wird die Mannschaft nun von einem Dreigespann betreut. Neben Co-Trainer Uwe Liebetrau und Nachwuchscoach Stephan Klingner übernimmt Danny Albrecht die Verantwortung. Durchaus ungewöhnlich, denn der 32-Jährige ist als Stürmer eigentlich für das Tore-Schießen bei den Saale Bulls verantwortlich. Nach einer Knöchelverletzung ist die Saison für ihn aber beendet. Mischner beschreibt Albrecht so: "Danny ist jemand, der sich auch abseits des Eises viele Gedanken macht. Zudem verfügt er über die nötigen Lizenzen." Deshalb hat sich der Verein für diese interne Lösung entschieden. Ein neuer Cheftrainer soll dann erst zur neuen Saison kommen.

Nun richten sich alle Blicke auf das Heimspiel am Sonntag gegen Duisburg. Wird es gewonnen und Leipzig verliert gleichzeitig in Herne, stehen die Saale Bulls in den Play-Offs. Andernfalls drohen Qualifikationsspiele gegen Rostock oder Erfurt. Für Interimstrainer Danny Albrecht ist das alles kein Thema: "Wir wollen Duisburg schlagen und werden uns darauf gut vorbereiten." Trotz seiner Trainerfunktion sieht sich Albrecht dabei als Teil der Mannschaft. "Natürlich muss ich Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht jedem gefallen", sagt er. "Aber ich werde mich jetzt nicht über die Jungs erheben. In dieser Phase müssen wir einfach zusammenstehen." Danny Albrecht ist eigentlich Stürmer bei dejn Saale Bulls. In den kommenden Wochen wechselt er auf die Trainerbank. Bildrechte: Stefan Röhrig

B-Lizenz im Sommer

Und Georgi Kimstatsch? Wird zunächst auch weiterhin regelmäßig im halleschen Eisdom anzutreffen sein. Noch bis zum Saisonende betreut er dort eine Nachwuchsmannschaft. Im Sommer will er dann seine B-Lizenz als Trainer erwerben. Und sich dann überlegen, wie es für ihn sportlich weitergeht. So richtig vorstellen kann man sich aber eigentlich nicht, dass er den Saale Bulls nicht auch künftig in irgendeiner Form versucht, zu helfen.