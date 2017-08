Das bedeutet Zehnkampf Der Zehnkampf, oder Dekathlon, beinhaltet vier Lauf-, drei Sprung- und drei Wurfdisziplinen. Ein Wettkampf wird über zwei Tage ausgetragen. Am ersten Tag stehen 100 Meter, Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung, 400 Meter auf dem Programm, am zweiten Tag 110 Meter Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf, 1500 Meter.



Die Punktetabelle orientiert sich am Weltrekord der jeweiligen Disziplin, der mit der Maximal-Punktzahl von 1.200 angesetzt ist. Es wären also bis zu 12.000 Punkte im Zehnkampf möglich. Der aktuelle Weltrekorr der Männer wird von Ashton Eaton gehalten und steht bei 9.045 Punkten.