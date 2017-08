Im Gegenteil: Beide würden sich gut verstehen und seien zusammen eine "Luxuslösung" auf der Position. Mertens stimmt ihm zu: "Mit Matze komme ich gut klar. Er gibt mir Hinweise und ab Oktober studiere ich, wie er, Sportwissenschaft in Magdeburg." Zur Uni will er dann genauso mit dem Fahrrad fahren wie zum Training. Die kurzen Wege in Magdeburg gefallen Mertens.

Auf der Jagd nach Heldengeschichten

Sein erstes Bundesliga-Jahr betrachtet Lukas Mertens als Abenteuer. Alles wird etwas größer sein als bei seiner letzten Station in Wilhelmshaven. Das Spiel ist schneller und intensiver. Seine Gegenspieler werden härter zupacken und vor allem werden viel mehr Zuschauer seine Entwicklung beobachten. Darauf freut sich der 21-Jährige schon sehr. "In Wilhelmshaven kamen im Schnitt knapp 1.000 Zuschauer. Magdeburg hat dagegen 6.000 bis 7.000 Fans in der Halle. Die Atmosphäre hier ist überall in Deutschland ein Thema und nun darf ich vor diesem Publikum spielen." Die Stimmung in der Getec-Arena schafft es immer wieder, den SC Magdeburg zu Top-Leistungen anzustacheln. Die Magdeburger Handballer wollen wieder Heldentaten vollbringen. Bildrechte: MDR/IMAGO

In der vergangenen Saison blieb das Team ein halbes Jahr lang unbesiegt. In der am Sonntag beginnenden Bundesliga-Serie liebäugelt der SCM mit dem Einzug in die Champions League. Im DHB-Pokal und im EHF-Cup hofft der Club, um Titel mitspielen zu können. Die Mannschaft will Heldengeschichten schreiben. Und blickt man auf den Kader, findet man einige Charaktere, die auch in Lukas Mertens Lieblingsfilm "The Avengers" auftauchen könnten. Den Hulk-haften Zeljko Musa etwa, oder den skandinavischen Tor-Hammer Michael Damgaard. Oder Matthias Musche, der aufgrund von Aggresivität, Laufstärke und Willensstärke locker als "Iron-Man"-Double durchgehen würde.

Mehr als ein Abenteuer

"Speedy" Lukas Mertens hat in der Vorbereitung mit einigen spektakulären Toren schon gezeigt, dass er ein wichtiger Teil der Mannschaft werden kann. Es wird jedoch noch etwas Zeit brauchen, bis er sich an die vielen Änderungen gewöhnt und sich in der Reihe potenzieller Superhelden tatsächlich etabliert hat. Doch wenn ihm das gelingt, kann aus dem Abenteuer SC Magdeburg vielleicht auch schnell mehr werden. Ein Liebesfilm nämlich.

