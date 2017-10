Josefin Böhm Spielmacherin mit Zopf und Pfeife

Es ist Samstag kurz vor 15:00 Uhr. Ein Pfiff hallt durch den Kabinentrakt in Dölau, einem Stadtteil von Halle. Schiedsrichterin Josefin Böhm ruft damit die Männer-Verbandsligateams von Blau-Weiß Dölau und Grün-Weiß Piesteritz zum Spiel. Ein kurzes Abklatschen mit den Kapitänen und schon führt die blonde Magdeburgerin die Mannschaften auf das Feld, flankiert von ihren beiden männlichen Assistenten. Gut 100 Zuschauer beobachten das Auflaufen der Teams. Blöde Kommentare, ob der Tatsache, dass eine Frau die Partie leiten wird, gibt es keine. An Schiedsrichterinnen auch im Männer-Fußball haben sich viele schon gewöhnt.

In Sachsen-Anhalt gibt es insgesamt nur 60 pfeifende Mädchen und Frauen. Nur zwei davon, nämlich Miriam Schweinefuß und eben Josefin Böhm, dürfen höherklassig Spiele leiten. Böhm ist Linienrichterin bei Partien der ersten Frauen-Bundesliga und Schiedsrichterin ab der zweiten Liga im Frauenbereich. Bei den Männern pfeift sie Spiele in der Verbandsliga und winkt als Assistentin in der Oberliga. "Ich weiß gar nicht, was mir mehr Spaß macht. Die Vereine, die ich in der Frauen-Bundesliga kennenlerne sind schon toll. Auch die zweiten Liga wird immer schneller und athletischer. Bei den Männern ist aber meistens ein bisschen mehr los. Die Emotionen sind größer als bei den Frauenspielen und das auch schon in der Verbandsliga. Ich bin aber generell froh, dass ich beides mitnehmen darf", so die Magdeburgerin.

Fitness und Überblick sind wichtig

Auch zwischen Dölau und Piesteritz geht es zur Sache. Josefin bleibt ruhig, auch wenn von außen viel reingequatscht wird. "Das gehört halt mit zum Fußball dazu. Die Zwischenrufe der Zuschauer blende ich einfach komplett aus.", erklärt Böhm. Die einzige Frau auf dem Platz hat alles unter Kontrolle. Vielleicht hat sie die Spieler sogar besser im Griff als manch männlicher Referee. "Wenn Akteure unzufrieden sind, kommen sie eher ruhiger auf mich zu. Bei männlichen, vor allem jüngeren, Schiedsrichtern meckern sie schon einmal mehr und lauter. Bei uns Frauen halten sie sich da eher ein wenig zurück", so die resolute Blondine.

Auch in heiklen Situationen behält die 23-Jährige den Durchblick. Wichtig ist dabei, dass sie immer auf Ballhöhe ist, um richtig entscheiden zu können. "Wenn im Strafraum was passiert und ich stehe an der Mittellinie und entscheide, lässt sich das schlecht verkaufen. Die Spieler nehmen mir das nicht ab", meint sie. Heißt im Umkehrschluss aber auch, sie als Schiedsrichterin muss viel laufen, um immer den richtigen Überblick zu haben. Ihre Fitness ist wichtig. Deshalb geht Josefin mehrmals in der Woche ins Fitness-Studio, trifft sich zum Lauftraining mit einer Trainingspartnerin und fährt zudem noch eine Menge Rad. Im Männerbereich darf Böhm bis zur Verbandsliga peifen. Bildrechte: MDR/Thomas Pasold

Früher selbst aktiv

Mit dem Ball kann Josi, wie sie von allen genannt wird, ebenfalls umgehen. Sie hat selber mal aktiv gekickt. Mit 15 ist Josefin in den Frauenbereich des Magdeburger FFC gekommen und hat in der zweiten Mannschaft gespielt. Dazu wurde sie in die jeweiligen Landesauswahl-Teams berufen. "Mit 17-18 Jahren war diese Entwicklung allerdings für mich zu Ende. Für die zweite Liga reichte es nicht. Da habe ich entschieden, Schiedsrichterin zu werden", so Böhm.

Im Jahr 2013 legte sie dann erfolgreich ihre Schiedsrichter-Prüfung ab und seitdem geht die Karriere an der Pfeife stetig aufwärts. So ganz nebenbei hat sie auf dem Fußballplatz auch noch ihr privates Glück gefunden. Im Juli hat sie geheiratet. Ihr Mann Michael war mal ihr Trainer beim Magdeburger FFC.

Auch Spielleiter haben einen Büro-Job

Leben kann Böhm vom Schiedsrichtern nicht. Bildrechte: MDR/Thomas Pasold 50 Euro Aufwandsentschädigung und einen Fahrtkostenzuschuss bekommt Schiedsrichterin Böhm für ein Spiel in der Männer-Verbandsliga. Leben kann die 23 Jährige vom Pfeifen allerdings nicht. Deshalb geht sie einem ganz normalen 40-Stunden-Job als Verwaltungsfachangestellte im Magdeburger Liegenschaftsamt nach. Nebenbei studiert sie noch Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Ihr großes Schiedsrichter-Vorbild ist bei den Frauen natürlich Bibiana Steinhaus. Bei den männlichen Referees fand sie immer Dr. Markus Merk und dessen Leitsatz prima: "Schiedsrichter haben zwar keine Nummer 10 auf dem Rücken, aber doch sind sie irgendwie Spielmacher."

In der fairen Partie in Dölau verteilt die pfeifende Spielmacherin insgesamt vier gelbe Karten. Die Gastgeber gewinnen mit 1:0. Böhm bekommt von beiden Seiten Lob. Der Piesteritzer Trainer Sascha Prüfer meint: "Es war ein gutes Spiel. Sie hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und auf beiden Seiten vernünftig gepfiffen." Dölaus Kapitän Dirk Pfeifer ergänzt: "Wir kannten sie schon, da sie uns zuvor schon einmal gepfiffen hatte. Sie macht einen guten Job. Gerade wenn man einer Frau gegenübersteht, schreit man als Spieler vielleicht auch nicht ganz so viel rum. Zudem bringt sie eine Menge Ruhe ins Spiel."