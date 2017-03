SC Magdeburg Magische Kräfte für die Handball-Profis

Einen leichten Kaffeeduft zieht es rein, als sich die Tür zum Behandlungsraum öffnet. SCM-Kapitän Fabian van Olphen betritt das Zimmer mit zwei Tassen Kaffee in der Hand. Zwei Mal wöchentlich wiederholt sich dieses Ritual. So oft kommt er mittlerweile zur Behandlung bei der Osteopathin des SCM-Teams, Susanne Bauer. Sie empfängt ihn in den Räumen des Magdeburger Fitnessclubs "Life im Herrenkrug".

Am Vorabend stand der SCM-Kapitän auf dem Parkett gegen den Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt. Zwei Tage später steht bereits das nächste Spiel an, gegen KIF Kolding Copenhagen im Europapokal. Diesen Wochenablauf haben die SCM-Handballer häufig in der Saison – das bedeutet eine hohe Belastung für den Körper. Um die Spieler fit zu halten, steht ein ganzes Team im Hintergrund bereit. Neben dem Trainer-Stab ist eine medizinische Crew für die Bundesligisten zuständig. Diese setzt sich aus einer Ärztin und zwei Physiotherapeuten zusammen, die auch zum offiziellen Stab gehören. Im Hintergrund hat noch eine weitere Person die Gesundheit der Profis im Blick, beziehungsweise in den Händen: Osteopathin Susanne Bauer.

Die magischen Hände im Hintergrund

Nach kurzem Smalltalk beginnt die Behandlung von Fabian van Olphen. Der Ablauf scheint beiden vertraut: Zuerst schaut sich Susanne Bauer den Körper im Stehen an: Der Blick geht von der linken zur rechten Schulter bis hinunter zur Hüfte und den Füßen. Sie erfasst, ob der Patient gerade steht und ob sich nach dem letzten Spieltag Dysbalancen eingeschlichen haben. Danach geht es auf die Pritsche. Hier tastet sie zunächst am Hals, ob es Spannungen im Körper gibt. Häufig streuen sie von hier aus in Arme und Beine. Das soll behoben werden. Am Hals ertastet Susanne Bauer die Spannungsfelder im Körper. Bildrechte: MDR/Olga Patlan

Von außen ist nicht zu erkennen, wie genau die Therapeutin diese Spannungen beseitigt. Mal drückt sie vorsichtig an einer Stelle, mal schaut sie nur, mal wird kräftig zugepackt. Während der gesamten Prozedur spricht Bauer mit Fabian: "Oft erfahre ich wichtige Details zum Körperzustand erst im lockeren Gespräch während der Behandlung", sagt die Therapeutin und lächelt. Wo tut es weh, wo ist eine Verspannung, wo eine Blockade? Sie hört zu, ertastet und behandelt. Osteopathie hat ihren Ursprung in der alten chinesischen Medizin und geht von der Ganzheitlichkeit aus - Körper und Seele im Einklang.

Osteopathie Die Osteopathie ist eine Heilkunde, bei der der Therapeut den Menschen mit seinen Händen behandelt. Ausgehend von der Annahme, dass der Körper sich selbst regulieren kann, werden Bewegungseinschränkungen aufgespürt und behandelt. Dabei wird der Körper als eine Einheit betrachtet.

Quelle: Bundesvertretung der Osteopathen in Deutschland

Dass die Handball-Profis viel größer sind als sie, stört die zierliche Frau nicht: "Wenn die Technik stimmt, brauche ich nicht viel Kraft." Bildrechte: MDR/Olga Patlan Nach dem Hals geht es hinunter zur Wirbelsäule. Hier werden Blockaden und Verspannungen mal mit mehr, mal mit weniger Druck gelöst. Dass die Handball-Profis fast doppelt so groß sind wie die zierliche Frau, störe sie nicht: "Wenn die Technik stimmt, brauche ich nicht viel Kraft". Als es knackt, atmet der Handballspieler erleichtert auf, die Blockade ist offenbar weg. Was die Osteopathin von anderen Therapeuten unterscheidet, fasst der SCM-Kapitän so zusammen:

Susanne hat wirkungsvolle Techniken, um den Körper wieder gerade einzustellen und die Balance zurückzugeben. Fabian van Olphen, SCM-Kapitän

Die Handgelenke werden bei jeder Behandlung genau unter die Lupe genommen. Bildrechte: MDR/Olga Patlan Anschließend widmet sich Susanne Bauer den Händen und Füßen. Auf die Frage, welcher Körperteil der wichtigste sei, kann sie nicht pauschal antworten. Der ganze Körper sei wichtig und die Problembereiche sehr individuell. "Beim Handball handelt es sich um komplexe Bewegungsabläufe", so die Therapeutin. Natürlich würden die Hände stark belastet, allerdings geht die Wurfbewegung des Balles über den gesamten Arm und hängt somit mit dem Schulter- und Halsbereich zusammen.



Die Füße trügen den gesamten Körper und seien insgesamt ein wichtiges Organ, da sie auch über Reflexzonen der gesamten Organe des menschlichen Körpers verfügten. Deshalb sei auch hier viel Zuwendung unerlässlich. Die Spiele verfolge sie immer vor dem Fernseher und beobachte ganz genau. Oft prallen die Spieler zusammen, es wird gezogen und geschlagen. Sie schaut, wo im Falle einer Verletzung der Schaden entstanden sein könnte.

Man muss sich den Körper als Ganzes anschauen. Ein Körperteil, wie die Hände, ist nie die Ursache allein. Susanne Bauer, Osteopathin

Von Spieler zu Spieler empfohlen

Die ersten SCM-Handballer suchten schon 2004 den Rat der Osteopathin. Die meisten Spieler kämen erst durch Verletzungen zu ihr, und lernten dann die Ergebnisse schätzen. Auch van Olphen kam vor acht Jahren mit einem Innenbandriss zum ersten Mal zu Susanne Bauer. Ein Teamkollege gab ihm diesen Tipp. Den Leistungssport ohne die Osteopathie kann sich der SCM-Profi gar nicht mehr vorstellen:

Der Körper gewöhnt sich an die Behandlungen, das merke ich immer im Sommerurlaub, wenn das fehlt. Fabian van Olphen, SCM-Kapitän

Kleinste Dysbalancen merke er mittlerweile selbst. Susanne Bauer aber sagt, "für die Gesundheit sind die Spieler zum größten Teil selbst verantwortlich". All die Behandlungen brächten nur wenig, wenn nicht auf gesunde Ernährung und Fitness geachtet werde. Ausrenken, Manipulieren, Massieren – das ist der Alltag der zierlichen Therapeutin. Bildrechte: MDR/Olga Patlan