Wir machen das so, dass meine Frau hier bleibt. Sie hat einen sehr guten Job in der Gegend. Die Kinder gehen hier zur Schule und fühlen sich sehr wohl. Die Entfernung ist auch überschaubar, in zwei Stunden ist man da. Wir belassen es so, wie es ist und versuchen, so viel wie möglich hin und her zu fahren.