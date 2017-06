"Will mich nicht festlegen, wie lange ich spiele"

Doch warum tut er sich als 36-Jähriger den Handballstress überhaupt noch an? Weil er noch Lust hat. "Ich habe früher immer gesagt, ich spiele bis 36. Jetzt bin ich 36 und spiele noch mal zwei Jahre. Ich will mich auch nicht festlegen, wie lange ich noch weiter mache." Schließlich fühle er sich fit und sein Körper sei in einem guten Zustand. In Lemgo will er sich durchsetzen und wieder mehr Einsatzzeit bekommen, als zuletzt beim SCM. "Wenn ich nicht von mir überzeugt wäre, würde ich nicht noch ein paar Jahre spielen", erklärt er kämpferisch.

Das Karriereende ist also um ein paar Jahre verschoben. Doch spätestens in einigen Jahren wird auch für van Olphen der Moment zum Aufhören gekommen sein. Und dann? "Ich habe Sachen im Kopf, die ich mir sehr gut vorstellen kann." Genaueres möchte er nicht sagen. "Sachen kommen und gehen. Wenn ich sage, ich mache was anderes, lande ich dann vielleicht doch wieder im Handball. Oder umgekehrt. Pläne können sich schnell ändern, das hat meine Erfahrung gezeigt." Van Olphens Erfolge werden in Magdeburg immer in guter Erinnerung bleiben. Bildrechte: IMAGO

Pläne können sich ändern

Die Zeit in Lemgo will er nutzen, um sich weiter auf die Phase nach der Karriere vorzubereiten. Wird man ihn gar eines Tages in anderer Funktion beim SCM wiedersehen? Eher nicht. Eine Position bei den Grün-Roten kann sich Fabian van Olphen momentan überhaupt nicht vorstellen.