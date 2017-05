Situation beim SCM Lehren auf dem Weg zur Spitzenmannschaft

Als sich die Hünen des SC Magdeburg aus dem Bus bewegten, sah das am Sonntagmittag anders aus als noch am Tag zuvor. Die große Anspannung war verschwunden. Wer wollte, erkannte Enttäuschung im Gang so manches Handballprofis. Was nach dem überraschenden Ausscheiden im Halbfinale gegen Gastgeber Göppingen (29:33) nur verständlich war. "Sich dann noch einmal für so ein Spiel um Platz drei zu motivieren, ist nicht leicht", sagte auch Marc-Henrik Schmedt in der EWS-Arena. Aber der Geschäftsführer des Bundesligisten meinte auch: "Wir brauchen ein positives Erlebnis, weil es am Mittwoch schon wieder mit einem wichtigen Spiel weitergeht."

Gesagt, getan: Der SCM verabschiedete sich mit einem knappen 32:31-Erfolg nach Siebenmeterwerfen gegen das französische Team Saint-Raphaël aus dem Wettbewerb und sicherte sich den dritten Rang. Nach 60 Minuten hatte es 27:27 gestanden.

Sportlich war das kaum bedeutsam. Das ganz große Ziel, den Gewinn des EHF-Cups, hatte der SC Magdeburg bereits am Sonnabend gegen Göppingen verpasst. Doch neben all der Enttäuschung stand nach dem erfolgreichen Spiel um Platz drei auch fest: Dieses Wochenende in Göppingen könnte für den SCM zu einer wichtigen Erfahrung werden. Ganz besonders, was den Kopf angeht.

Sogar die Champions League ist noch möglich

Es gehört zur Entwicklung auf dem Weg zur Spitzenmannschaft dazu, zu lernen, mit Niederlagen umzugehen. Nicht leicht, wenn eine Mannschaft wie der SCM so große Hoffnungen hatte, die mit einer einzigen Pleite zerstört wurden. Und erst recht nicht leicht, wenn eine Mannschaft wie der SCM zuvor 22 Partien in Folge ungeschlagen war. Doch: "Nach der Serie ist vor der Serie", meinte Geschäftsführer Schmedt mit einem Lächeln im Gesicht. Wohlwissend, dass sein Klub im Falle einer erneuten Erfolgsserie im Saisonendspurt etwas Großes erreichen könnte.

Fünf Partien stehen noch aus. Sollte der SC Magdeburg sämtliche Begegnungen gewinnen, würde sogar noch Platz drei und damit höchst wahrscheinlich die Champions-League-Qualifikation winken. Die derzeit drittplatzierten Kieler offenbarten zuletzt Schwächen. Auf Rang vier stehen die Füchse aus Berlin, die am Sonntag im Finale Frisch Auf Göppingen mit 30:22 unterlagen. "Berlin ist extrem gut drauf, sie sind das Team der Stunde in der Bundesliga", sagte Marc-Henrik Schmedt. "Wir fahren nicht als Favorit dahin." Doch trotzdem mit Hoffnungen auf einen Auswärtserfolg, womit der SCM an den Berlinern vorbeiziehen würde.

"Wir haben uns motiviert, in dem wir uns gesagt haben, dass ein Erfolg heute auch mit Blick auf den Mittwoch wichtig sein kann", ließ Yves Grafenhorst einen Blick ins Innenleben des Teams zu. Mit zwölf Toren war der Linksaußen bester Werfer des SCM, stellte sogleich seinen persönlichen Torrekord im EHF-Cup auf. Und das auch noch in seinem letzten Spiel auf internationalem Parkett. Der 33 Jahre alte Routinier beendet seine Karriere nach der Saison, wird dann als Jugendkoordinator und Co-Trainer des Bundesligateams beim SCM arbeiten. "Viele Freunde und Familienmitglieder von mir waren heute in der Halle, die wollte ich nicht enttäuschen", sagte Grafenhorst. Dass er überhaupt so lange auf der Platte stand, lag daran, dass "wir in dieser Phase mit unseren Kräften haushalten müssen", wie Trainer Bennet Wiegert erklärte. Nach der Partie am Mittwoch in der Bundeshauptstadt steht bereits am Freitag das Heimspiel gegen Minden auf dem Programm. Yves Grafenhorst wird seine Spielerkarriere in wenigen Wochen beenden. Bildrechte: IMAGO

Das Restprogramm des SCM 30. Spieltag: 24. Mai, Mittwoch, 19 Uhr, Füchse Berlin (A)



31. Spieltag: 26. Mai, Freitag, 19.45 Uhr, GWD Minden (H)



32. Spieltag: 31. Mai, Mittwoch, 19 Uhr, SC DHfK Leipzig (A)



33. Spieltag: 4. Juni, Sonntag, 17.15 Uhr Bergischer HC (H)



34. Spieltag: 10. Juni, Samstag, 19 Uhr HC Erlangen (A)



Geschäftsführer Schmedt: "Jetzt geht viel über den Willen"

Yves Grafenhorst gab sich nach seinem Gala-Auftritt, auch Rechtsaußen Daniel Pettersson wusste im Übrigen mit zehn Treffern sehr zu überzeugen, optimistisch für die kommenden Aufgaben. Denn auch, wenn die phänomenale Siegesserie ein Ende gefunden hat, "ist unser Selbstvertrauen ja nicht auf einmal verschwunden", meinte der Linksaußen. "Wir fahren voll fokussiert nach Berlin." Um es mit einem Auswärtserfolg für die verbleibenden vier Partien so richtig spannend zu machen. "Die Kräfte schwinden langsam, es geht jetzt viel über den Willen", sagte Geschäftsführer Schmedt. "Wir müssen die Konzentration hoch halten, um die Saison bestmöglich abzuschließen." Und dann? Sensationell in die Champions League vorstoßen? "Erstmal wollen wir unser Saisonziel, den fünften Platz und damit wohl die Qualifikation für den EHF-Cup erreichen."

Der SCM bleibt demütig, vor allem nach diesem Wochenende in Göppingen. Eine gute Lehre, die auf dem Weg zur Spitzenmannschaft helfen kann. Schließlich bleibt das Team größtenteils zusammen. Yves Grafenhorst ist einer von wenigen, die in der kommenden Saison nicht mehr dazugehören werden. "Natürlich haben wir jetzt noch die Enttäuschung über den verpassten Finaleinzug im Hinterkopf, aber es ist gut, dass es jetzt gleich mit zwei Spielen in der Bundesliga weitergeht", sagte der 33-Jährige.

Sein Trainer blickte sogar noch weiter voraus: "Wir müssen jetzt diese Erfahrung mitnehmen und daraus lernen, um besser zu sein, wenn wir wieder in so eine Situation kommen", meinte Bennet Wiegert, denn: "Letztes Jahr sind wir im Viertelfinale ausgeschieden, diesmal im Halbfinale - in der nächsten Saison wollen wir noch mehr." Dieses Wochenende in Göppingen könnte auf dem Weg dahin ganz wichtig werden. Christian O´Sullivan beim Siebenmeterwerfen. Bildrechte: IMAGO