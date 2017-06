Trainingsauftakt in Halle HFC wird wieder eine Wundertüte

Vorgriff auf die Zukunft

Die Neuzugänge Hendrik Starostzik und Daniel Bohl sind sinnvolle Transfers, die die langfristigen Ausfälle von Innenverteidiger Fabian Franke und Kapitän Klaus Gjasula kompensieren können. Aber ob ein Verteidiger und ein defensiver Mittelfeldspieler wirklich die erhoffte Aufbruchsstimmung erzeugen können, ist fraglich. Der dritte im Bunde, Niklas Landgraf, wird als Vorgriff auf die Zukunft verkauft. Heißt also, die Verantwortlichen rechnen nicht damit, dass er sofort helfen kann. Zumal er sich gleich in der ersten Trainingseinheit der Saison am Innenband verletzte und mehrere Wochen ausfällt.

Was nach wie vor fehlt, ist Verstärkung im Angriff. Es gibt ein paar Signale, dass bald ein hochkarätiger Stürmer vorgestellt werden könnte. Sicher ist das nicht. Hoffnungen ruhen auch auf Rückkehrer Petar Sliskovic. Zumindest im ersten Training konnte er diese aber noch nicht untermauern. Alles in allem fällt es also schwer, Prognosen für die Entwicklung des Halleschen FC zu geben. Niklas Landgraf verletzte sich gleich in der ersten Trainingseinheit. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

Zielvorgabe überrascht

Da überrascht es schon, dass Präsident Michael Schädlich in seiner Eröffnungsrede mit einer Platzierung zwischen Platz fünf und sieben ein sehr ambitioniertes Ziel vorgibt. Insbesondere, weil der Verein in der Vorsaison nur 13. wurde und seine Saisonziele allesamt verfehlt hat. Auch Trainer Rico Schmitt und Sportdirektor Stefan Böger scheinen von der sehr präzisen Vorgabe, vorsichtig formuliert, überrascht zu sein. Sie sind sich einig, dass es viel zu früh sei, um über konkrete Ziele zu sprechen. Insbesondere, da der endgültige Kader ja noch gar nicht feststehe. Auch betonen beide immer wieder, wie schwierig es in Halle sei, neue, gute Spieler zu verpflichten.