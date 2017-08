Die Gesprächspartner:

Alexander Schnarr ist Anhänger des 1. FC Magdeburg. Den Verein begleitet er aus Fan-Perspektive auf seinem Blog "Nur der FCM!". Außerdem ist er Teil des Redaktionsteams bei 120minuten und widmet sich dort insbesondere den gesellschaftlichen Zusammenhängen im und um den Fußball.

Frank Rugullis wurde in Halle geboren und ist seit Sendestart 1992 beim MDR. Er arbeitete für Radio, Fernsehen und Online. Seit 2015 ist er Leiter Online von MDR SACHSEN-ANHALT. Er ist fußballbegeistert und HFC-Experte.

Alex: Für mich persönlich war bis zu dieser Mitteilung des DFB die Partie gegen den F.C. Hansa das Heimspiel-Highlight der Hinrunde, wenn nicht gar der ganzen Saison. Das wird mir (und allen anderen Stadiongängern auch) nun vom DFB kaputt gemacht. Von dem Kollektivstrafen-Irrsinn mal abgesehen: Findest du das "sinnvoll und angemessen" (Zitat DFB)?

Frank: Ich finde Strafen eigentlich nie wirklich angemessen, weder im Strafrecht noch im Sportrecht. Was mich in diesen Tagen aber viel mehr irritiert, ist die immer absurdere Auseinandersetzung zwischen vielen Fans und dem DFB. Da passt der Streit um das Hansa-Spiel in Magdeburg rein. Statt sich mit den Ursachen der Strafe auseinanderzusetzen, wird auf den DFB geschimpft. Ich finde das zu kurz gedacht.

Alex: Naja, das ist doch aber keine "Entweder-oder"-Diskussion – im Sinne von "entweder setze ich mich mit den Ursachen oder den Strafen auseinander" – sondern hat eher so ein bisschen was von "Henne oder Ei". Aus meiner Sicht provoziert der Verband die heftigen Reaktionen mit seinen zum Teil drakonischen Sanktionen doch geradezu mit. Ohne irgendwelche Verschwörungstheorien bemühen zu wollen, könnte man fast meinen, das sei so gewollt.

Wie will man denn eine sachliche Diskussion führen, wenn der DFB derart hanebüchene Pauschalurteile erlässt und die dann auch noch als "sinnvoll und angemessen" bezeichnet? Bei mir als regulärem Stadiongänger kommt an: "Ihr Fans (und zwar alle) seid das Problem, Euch wollen wir nicht im Stadion." Das ist aus meiner Sicht keine besonders gute Gesprächsgrundlage.

Frank: Natürlich ist das Henne und Ei. Das ist ja der entscheidende Punkt. Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich finde es schon sehr gewagt, dem DFB die "Schuld" daran zu geben, dass Fans kriminelle Handlungen begehen. Alex, ich finde diese Haltung sehr bequem. Wenn man auf den DFB und seine Strafen schimpft, dann muss man sich nicht mit den Problemen im eigenen Block befassen. Das stört mich. Verstehe mich nicht falsch, natürlich agiert der DFB nicht immer glücklich. Aber wenn es kein Fehlverhalten bei den Fans gebe, dann bräuchten wir die ganze Debatte über Kollektivstrafen nicht. Das ist doch eigentlich ganz einfach. Warum steht diese Frage nicht im Vordergrund?

Alex: So, und diese Argumentation finde wiederum ich zu kurz gedacht. Man muss da schon unterscheiden zwischen dem "Fehlverhalten von Fans" (und auch da nochmal sehr genau hinschauen und differenzieren) und der Debatte um die Strafen durch den DFB. Wer sagt denn, dass über die "Probleme im eigenen Block" nicht diskutiert wird? Ich denke, das passiert schon, nur eben dort, wo es hingehört: intern.

Alexander Schnarr ist Fan vom 1. FC Magdeburg und bloggt darüber unter nurderfcm.de. Bildrechte: Oliver Wiebe Bei der Sanktionsdebatte geht es doch (meiner Wahrnehmung nach) auch gar nicht darum, über die Sanktionen Straftaten legitimieren zu wollen. Vielmehr bricht sich darin eine gewisse Ohnmacht und vor allem Empörung über die völlig unangemessenen und nicht nachvollziehbaren Strafmaße Bahn. Es werden pauschal ganze Kurven in Sippenhaft genommen für Verfehlungen einer deutlichen zahlenmäßigen Minderheit. Das kann und muss man ungerecht finden – und auch artikulieren dürfen. Aber selbst das wird ja mittlerweile vom DFB sanktioniert. Und klar, wenn sich alle immer an alle Regeln halten, hätten wir die Diskussion gar nicht. Das ist ja unstrittig, m.E. aber nicht der Kern der Debatte.

Frank: Da sind wir nicht weit auseinander, Alex. Natürlich muss man beide Debatten auseinanderhalten. Ich habe nur den Eindruck, dass Fans die DFB-Debatte führen, um sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen zu müssen. Du kennst die Fanstrukturen besser als ich, vor allem die in Magdeburg. Wenn man mal kurz die DFB-Debatte links liegen lässt: Wo ist denn ein Ansatz, Fehlverhalten zu ahnden und Besserung zu ermöglichen? Wo ist hier der Schlüssel? Das ist doch die entscheidende Frage, was man selbst tun kann, ohne auf den DFB zu zeigen. Das fände ich auch selbstbewusst und stark. Auch wenn dies ein schwerer Weg ist, bei dem man schwierige Auseinandersetzungen führen muss.

Alex: Ich denke, wie gesagt, dass dieser Eindruck täuscht, aber das wird jetzt redundant. Tja, was kann man tun? Das ist ja gewissermaßen immer die letzte, große Frage, an der sich ja nun schon seit Jahrzehnten alle möglichen Leute die Zähne ausbeißen. So ganz links liegen lassen kann man die DFB-Debatte dabei sicher nicht, weil, wie gesagt, ein Diskurs nicht einfacher wird, wenn eine Seite das Gefühl hat, ohnehin nicht gehört zu werden. Dass sich dann irgendwann eine "Sch…egal-Stimmung" einstellt, ist für mich eigentlich nicht verwunderlich. Insofern denke ich schon, dass es helfen könnte, wenn auch der Verband einen ehrlichen Schritt auf die Fans – auf alle Fans – zugeht, auch mal selbstkritisch ist und vielleicht nicht permanent die alleinige Deutungshoheit über die Frage beansprucht, was Fußballkultur ist und was nicht. Ich befürchte nur, dass das Wunschdenken bleibt.



In den Fanszenen selbst passiert, glaube ich, in der von dir angesprochenen Hinsicht viel mehr, als der/die gemeine Stadiongänger*in mitbekommt. Und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass die Situation im Fußball ohne die organisierten Fanszenen möglicherweise noch deutlich problematischer wäre als sie im Moment gern dargestellt wird. Allerdings ist das eine These, die ich lieber nicht überprüft haben möchte. Und im Endeffekt ist es ja so, wie es immer ist: Reden hilft, miteinander reden ganz besonders.

Frank: Auch da ist wieder die Henne-und-Ei-Frage, diesmal mit der Variante, wer macht den ersten Schritt?

Frank Rugullis leitet den Online-Bereich von MDR SACHSEN-ANHALT. Er ist fußballbegeistert und HFC-Experte. Bildrechte: MDR/Vanessa Kündinger Aber dein Wunschdenken teile ich, da will ich dir gar nicht widersprechen. Und ich teile deine Haltung, dass Reden immer hilft, auch hier. Nur werde ich auch durch deine Argumente das Gefühl nicht los, dass immer erst die andere Seite liefern muss, bevor in den eigenen Reihen etwas passiert. Und wie passt denn eine Dialogbereitschaft der Fanszenen zu der Tatsache, dass jede Woche in Stadien lautstarke Wechselgesänge mit Anti-DFB-Rufen erschallen? Mal ganz abgesehen von unsäglicher Militärfolklore von Dynamo-Fans.

Alex: Eine Seite muss den ersten Schritt machen, da stimme ich dir absolut zu, Frank. Nur ist der Konflikt inzwischen meiner Einschätzung nach so festgefahren, dass sich die Konfliktparteien kaum noch bewegen können, ohne jeweils unglaubwürdig zu werden. Keine schöne Situation. Auf der einen Seite steht halt der Verband mit seinen immer abstruser werdenden Sanktionen, auf der anderen Seite stehen die Kurven mit ihrem Protest, der, auch das ist unstrittig, mitunter auch mal über das Ziel hinausschießt. Beim Stichwort "Dialogbereitschaft" sollte man aber auch nicht vergessen, dass es die seitens der organisierten Fanszenen ja durchaus gegeben hat.

Ohne jetzt noch ein weiteres Fass aufmachen zu wollen, erinnere ich nur an die Pyro-Debatte, die der DFB dann einseitig und unvermittelt abgebrochen hat. Vielleicht bräuchte es einfach mal eine vermittelnde Instanz und die Bereitschaft auf beiden Seiten, einen Schritt aufeinander zuzugehen. So, wie es im Moment läuft, kann die Situation jedenfalls für alle Beteiligten nicht befriedigend sein.

Frank: Ja, die Situation ist so nicht befriedigend, ich glaube, auch nicht für den DFB. Alex, vielen Dank für das Gespräch.

