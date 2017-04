Eigentlich ist alles klar: Im Fußball-Landespokalfinale trifft der 1. FC Magdeburg auf Germania Halberstadt. Gespielt werden soll am 25. Mai, dem Himmelfahrtstag, in der Magdeburger MDCC-Arena. Das Endspiel wird im Rahmen des DFB-Finaltags der Amateure stattfinden. Dabei sind die Finals aller 21 DFB-Landesverbände für den gleichen Tag angesetzt und werden in einer großen Konferenz von der ARD übertragen.

Doch der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) muss eine große Unwägbarkeit berücksichtigen: die Aufstiegsambitionen des 1. FC Magdeburg. Denn die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga finden am 26. und 30. Mai statt. Der FCM liegt als Tabellenvierter der 3. Liga derzeit aussichtsreich im Rennen, eine Teilnahme an der Relegation ist deshalb alles andere als unwahrscheinlich. Das Hinspiel würde am 26. Mai in Magdeburg stattfinden – nur einem Tag nach dem geplanten Pokalfinale. Die Termine für die Relegation sind seit gut anderthalb Jahren im DFB-Rahmenterminkalender festgelegt.

Warum in Magdeburg gespielt wird Obwohl der FCM zwei Ligen höher spielt als Germania, hätten die Magdeburger ein Heimspiel. Normalerweise finden Landespokalspiele immer bei dem Verein statt, der in der tieferen Liga spielt. Sind der 1. FC Magdeburg oder der Hallesche FC am Landespokalfinale beteiligt, stehen nur noch die MDCC-Arena und der Erdgas Sportpark als Austragungsorte zur Verfügung. Vornehmlich aus Sicherheitsgründen, aber auch weil der Landesverband auf möglichst hohe Zuschauereinnahmen hofft.

Flexibilität gefragt

Daraus ergeben sich zwei Probleme: Der FCM wird einen Tag vor dem Relegationsspiel wohl kaum mit der ersten Mannschaft das Pokalfinale bestreiten. Dass stattdessen die in der Stadtoberliga kickende zweite Mannschaft oder die A-Junioren im Endspiel antreten, kann niemand ernsthaft wollen. Zu sehr würde das wichtigste Spiel des Verbandes zu einer Veranstaltung zweiter Klasse degradiert. Des weiteren wäre die MDCC-Arena in der Woche vor dem Relegationsspiel für alle anderen Veranstaltungen gesperrt. Das schreiben die DFB-Regularien vor. Halberstadt-Trainer Andreas Petersen und seine Mannschaft müssen sich noch gedulden, bis der Finaltermin feststeht. Bildrechte: IMAGO

Bei FSA und den beiden Vereinen ist nun Flexibilität gefragt. Wie Klaus-Peter Fischer, Vorsitzender des Spielausschusses im Landesverband MDR SACHSEN-ANHALT sagte, soll die tabellarische Entwicklung beim FCM in den nächsten Wochen beobachtet werden. Sobald absehrbar ist, ob der FCM in der Relegation spielt oder nicht, fällt die Entscheidung. Doch im schlimmsten Fall steht das erst nach dem letzten Drittligaspieltag, am 20. Mai 15:30 Uhr fest. Dem FSA blieben dann nur noch fünf Tage, um das Finale und den Ticketverkauf zum Wunschtermin zu organisieren. Oder um einen Ausweichtermin zu finden, der dann wahrscheinlich in der ohnehin kurzen FCM-Sommerpause liegt.

