Richard Prause: Ähnlich wie im Tennis gibt es eine World-Tour der besten Turniere. Die Ranghöchsten dabei sind die Platinumturniere, da gehören die German Open als eines von sechs Turnieren dazu. Es ist ein sehr wichtiges Turnier für die Weltrangliste und auch, um sich für das große Finale am Ende des Jahres zu qualifizieren. Man sieht es an der Besetzung: Bei den Damen sind 17 der Top 20 der Weltrangliste vor Ort, bei den Herren sind es 18 der Top 20. Abgesehen von Ma Long (Weltranglisten-Erster – Anm. d. Red.) ist jeder dabei, der etwas auf sich hält.

Von Dienstag bis Donnerstag ist der Eintritt frei. Die Topstars greifen erst am Freitag ein. Warum lohnt es sich, schon an den ersten Wettkampftagen vorbeizuschauen?

Ich finde es immer interessant, mal zu schauen, was jenseits der Top 50 los ist. Da sieht man, wie breitgefächert Tischtennis ist. In der ITTF (Tischtennis-Weltverband – Anm. d. Red.) gibt es über 200 Mitgliedsverbände, und Tischtennis wird in jedem einzelnen davon sehr ernsthaft betrieben. Und für uns ist es sehr wichtig, nah an den Fans zu sein. Ich kann nur jeden einladen, nach Magdeburg zu kommen und den Spirit mal selbst zu spüren und zu erleben, wie nah man an die Topleute herankommt.