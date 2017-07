Trainingslager des FCM Alt und neu gesellt sich gern

Das Dribbling war unwiderstehlich. So schnell wie Florian Pick den Ball an seinen Füßen von der einen zur anderen Seite zog, konnte Christopher Handke seine Beine gar nicht bewegen. Hätte niemand gekonnt. Der Verteidiger des 1. FC Magdeburg verhedderte sich und ging zu Boden. Zugang Pick hatte ihn schwindelig gespielt. Ein Raunen zog über den Trainingsplatz. Wo ein anderer frustriert gewesen wäre, quittierte Handke die Aktion seines neuen Mitspielers mit einem anerkennenden Lächeln. Shakehands, weiter geht’s.

Die Szene auf dem Trainingsplatz im niedersächsischen Wesendorf hatte am Dienstagvormittag Symbolcharakter. Auf dem flachen Land absolviert der Drittligist in dieser Woche sein Vorbereitungscamp. Wie im vergangenen Jahr. "Wir wussten, dass die Bedingungen hier optimal sind", sagte FCM-Trainer Jens Härtel am Dienstag. Was offensichtlich wurde: Die Chemie im Team stimmt. Auch dank eines Schachzugs vom Cheftrainer. Der hat nämlich angeordnet, dass sich alle Zugänge mit einem alteingesessenen Mitspieler das Zimmer teilen. Felix Lohkemper zum Beispiel hat Nico Hammann als Zimmergenossen erwischt.

Ob der mannschaftsweiten Uno-Runde in der Freizeit sagt Lohkemper: "Wenn wir hier zusammen Karten spielen, fühlt sich das so an, als ob wir uns alle schon ewig kennen." Die Kicker arbeiten eben gemeinsam an der Sache, für das temporäre Saisonziel, so schnell wie möglich 45 Punkte zu sammeln und dann weiterzusehen.